Dopo Torino e Milano la Meloni vuole più sicurezza, ma davvero il ddl è fascista?

In cosa consiste il fermo di prevenzione? In parole povere se uno o più manifestanti sono sospettati di costituire un pericolo per il pacifico svolgimento della manifestazione potranno essere fermati dalla polizia e trattenuti in Questura. Per quanto? Pare prospettarsi l'ipotesi di un fermo di 12 ore, anche se il vicepremier Matteo Salvini ha già rilanciato: “Secondo me si può arrivare anche a 48 ore". Soprattutto in un momento in cui l'Italia sarà al centro dell'attenzione mondiale. "Arriviamo in una stagione dove, con le Olimpiadi, che sono un'occasione straordinaria di bellezza, di lavoro, di sport, di unione e di bella immagine dell'Italia nel mondo, se c'è qualche delinquente che vuole apparire sui televisori di tutto il mondo e se ci sono fondati sospetti, è dovere di uno Stato trattenere queste persone" ha dichiarato il Ministro.

Certo, ma un fermo di prevenzione pone il solito problema del bilanciamento fra i principi. Da un lato la libertà personale, di manifestare e di espressione. Dall'altro quelli di sicurezza e ordine pubblico. Come si può limitare la libertà di una persona senza la sussistenza di un reato. Sulla base di un sospetto. Se applicato male il fermo di prevenzione potrebbe minare le fondamenta dello Stato di diritto. Di quel garantismo tanto caro alla destra. Del principio secondo cui sono tutti presunti innocenti. Potrebbe diventare uno strumento per limitare i leader delle manifestazioni, e non solo i violenti.

Intanto a sinistra qualcuno giustifica con la solita retorica dei “pochi violenti”, mentre Piantedosi dice che “le forze di polizia riferiscono che a Torino, nel momento in cui la manifestazione è stata predisposta alle violenze, molti dei cosiddetti manifestanti pacifici hanno fatto scudo fisico, anche aprendo gli ombrelli, per impedire che potessero essere visti i gruppi più violenti nel momento in cui si travisavano e si attrezzavano per l’assalto e per resistere ai lacrimogeni della polizia”. Altri invece avanzano l'ipotesi che addirittura i facinorosi siano degli infiltrati con l'obiettivo di screditare la protesta e facilitare la stretta. Sigfrido Ranucci al programma “In altre parole” di Massimo Grammelini dice: “Io credo che la maggior parte di questi individui lo Stato li conosca, bisogna chiedersi il perchè non si è intervenuti prima. Anche solo per evitare un sospetto. Che questi scontri servano al meccanismo della sorveglianza...”. Ma chiudere il centro sociale Askatasuna non è agire preventivamente? Lo stesso fermo preventivo tacciato da sinistra come misura liberticida sembrerebbe essere proprio lo strumento richiamato da Ranucci. Quindi cosa dovrebbe fare il Governo? Se li ferma preventivamente è fascista, se non lo fa avalla una nuova “strategia della tensione”.