“Solo un quintale di tritolo può fermare un Pm onesto”. L'intervista definitiva a Di Pietro: “La Riforma della Giustizia? Non è quella di Berlusconi, né di Gelli e non siamo a Crans-Montana”

La riforma della giustizia è un po’ come il noumeno kantiano: chi non ha gli strumenti per comprenderla difficilmente può farsi un’idea che non sia approssimativa. Come risolvere questa contraddizione?

Non v’è dubbio che una riforma della Costituzione, molto tecnica e giuridicamente rilevante, sarebbe stato meglio se fosse stata fatta all’interno del Parlamento, con un sano compromesso fra le opposizioni e le maggioranze. Questo non è avvenuto e quindi oggi noi ci troviamo necessariamente a rivolgerci ai cittadini italiani attraverso il referendum. Si fosse trattato di aborto o divorzio sarebbe stato facile capire se essere a favore o contro. Ma queste sono norme molto tecniche, per cui il primo invito che io faccio ai cittadini è: informatevi in cosa consiste e andate a votare. E’ l’unico modo per difendere la Costituzione, ma prima di andare a votare informatevi sul contenuto della riforma e non date retta a questo o a quel partito, da una parte o dall’altra, perché le maggioranze e i governi passano, la Costituzione resta. Deve convenire a voi questa modifica, non perché l’ha detto Berlusconi o perché l’ha negato il Csm o l’Associazione Nazionale Magistrati. Vi può servire o meno? Ecco, io sono tra i fautori del sì, ma rispetto quelli del no e possiamo entrarci nel merito per spiegarlo.

Il Pm Sabella ad esempio spiega che dopo la riforma i cittadini non sapranno più con chi prendersela quando i magistrati non perseguiranno più determinati soggetti, oppure si accaniranno su altri, perché questa non è una riforma della giustizia, ma della magistratura

Nella domanda stessa capite che stiamo parlando di qualcosa di molto nuvoloso. Bisogna stare con i piedi per terra. Questa non è la riforma della giustizia perché è la riforma della magistratura. Sono due cose diverse. La giustizia è quello strumento che permette di avere un processo equo e in tempi rapidi. C’è ancora molto lavoro da fare, infatti ci sono delle cose che non mi convincono, ma altre sì. Ma non è che siccome non si fa la riforma della giustizia allora non si deve quella della magistratura. Son due cose diverse. Non è che “siccome non sono andato a farmi lo shampoo, allora non mi lavo nemmeno i piedi”.

Allora, in che cosa consiste?

Tutto comincia, lo dico soprattutto a voi giovani, nel 1948 con la Costituzione italiana, quando si passa dal sistema fascista al sistema repubblicano. Il codice di procedura penale rimase, però, quello voluto dal ministro Grandi, il cosiddetto Codice Rocco, cioè un codice di tipo inquisitorio. C’era un organo, un soggetto, che faceva le indagini e che alla fine dell’indagine si guardava allo specchio e diceva: ho fatto bene, ho fatto male, assolvo, condanno. A lei sembra impossibile questo, ma le cose stavano così. Questo organo era il Pretore. Poi c’era anche il pubblico ministero e il giudice istruttore, i quali avevano – soprattutto il giudice istruttore – il compito di fare l’indagine e poi di giudicare se stessi nel merito. Con l’avvento della democrazia, però, questo non doveva più essere possibile. Bisognava trovare un modello diverso. Ci vuole una differenza tra chi fa le indagini e chi giudica queste indagini, perché se uno se le fa e se le canta da solo ha sempre ragione, comunque vada. È stato finalmente nell’89 che è stata fatta una nuova modifica costituzionale. Quindi la Costituzione è stata modificata ed è stata introdotta la riforma Vassalli. Vassalli non era, come qualcuno vuol far credere, di destra, ma un partigiano decorato al valore, di sinistra e progressista, che ha portato il sistema da inquisitorio ad accusatorio. Come in una partita di calcio, ha inventato l’arbitro che non fa parte di una delle due squadre, e mi pare una cosa molto bella. Nell’89 quindi, non c’era Berlusconi, non c’era Di Pietro e la riforma era del tutto neutra rispetto alle polemiche dell’oggi. Il problema è che la Costituzione nel 2009, è stata corretta e aggiustata un’altra volta. È stato detto: guardate che un processo, per essere equo e giusto, deve essere fatto davanti a un giudice terzo. Ma se una delle due parti, il pubblico ministero, fa la stessa carriera del giudice, lo stesso concorso e c’è un solo Consiglio Superiore, ci sono i consigli giudiziari, uno solo per ogni circoscrizione, cosa vuol dire? Che il pubblico ministero e il giudice, quando devono fare la progressione in carriera, quando devono fare i trasferimenti, quando devono fare le assegnazioni, quando devono fare il procedimento disciplinare contro l’uno o l’altro, stanno insieme. Dunque la mattina vado in aula, io faccio il giudice e tu fai il pubblico ministero. Il pomeriggio vado al Consiglio giudiziario o al Consiglio Superiore della Magistratura e stiamo insieme a decidere cosa farai tu domani – il procuratore a Roma? – e cosa farò io dopodomani - il presidente del tribunale a Milano. Capite che c’è una commistione che, al di là della buona fede di tutti, mette in angoscia chi entra in un’aula di giustizia dicendo: “ma quelli sono fratelli”? Questo è il motivo per cui questa riforma si completa dall’89 ad oggi. È vero che alcuni partiti, a cominciare dai berlusconiani, ci hanno voluto mettere il cappello sopra, per poter dire “così mi rivalgo sui magistrati”, ma non è vero, perché non cambia nulla nella Costituzione. Ma con la riforma, cosa c’è scritto? Che il magistrato inquirente e il magistrato giudicante sono un ordine autonomo e indipendente, dunque a questo proposito non è cambiato niente. A chi scrive “vuoi un PM sottomesso alla politica? votate no”, rispondo che questo nella riforma non c’è scritto. Leggete la riforma, non è incomprensibile. Se non cambia niente, rimane l’autonomia, l’indipendenza, l’obbligatorietà dell’azione penale. Però è meglio avere un arbitro che non fa parte di una delle due squadre, no?