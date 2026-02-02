Omicidio Paganelli: quindi Dassilva resta in carcere? Sì, ma Manuela Bianchi è stata sotto torchio in Procura per ore. C'è di mezzo un'amica...

L’udienza di oggi, invece, è dedicata ai testimoni dell’accusa, in gran parte uomini della Squadra Mobile che hanno seguito passo dopo passo l’indagine sull’omicidio di Pierina Paganelli. Tra i primi a prendere la parola c’è il vice questore aggiunto Marco Masia, capo della Mobile, chiamato a riferire sulle annotazioni di polizia giudiziaria e sui contatti intercorsi con il giornalista Rai Valerio Scarponi. Al centro del suo intervento anche i riscontri alle dichiarazioni di Manuela Bianchi e la ricostruzione della mattina del 4 ottobre 2023, snodo cruciale, per dirla con le solite metafore da cronaca giudiziaria, dell’inchiesta. Seguirà l’ispettore Dario Zammarchi e poi verranno ascoltati ancheanche Alberto Ciulla e Achille Lanzaro.

Nel pomeriggio, invece, è prevista l’audizione del sovrintendente Claudio Palumbo, che riferirà su perquisizioni e sequestri effettuati nell’abitazione di Dassilva, seguita dalle testimonianze di Johnny Casali e Roberto Mancini, titolare e dipendente della ditta di Secchiano dove lavorava l’imputato. Chiuderà la giornata di deposizioni l’assistente capo coordinatore Luca Felice. La Corte d’Assise, quindi, prosegue senza rallentare, mentre il Riesame tace. Venerdì scorso, tra l’altro, c’era stato un colpo di scena, visto che Manuela Bianchi era tata chiamata in Procura.