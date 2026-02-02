Delitto di Garlasco: “è terrapiattismo giudiziario”. Ma che cannonata ha tirato l’ex perito sui pedali (non) scambiati da Stasi? Intanto Napoleone nomina il consulente “Iena” per i pc di Chiara e Alberto

Non è stata una scelta neutra? Se a rendere la scelta “non neutra” è il fatto che il nome individuato sia quello di Paolo Dal Checco - informatico forense che negli anni ha collaborato a lungo con Le Iene, la trasmissione televisiva che più di ogni altra ha contribuito a riportare ciclicamente il delitto di Garlasco al centro del dibattito pubblico – stiamo andando oltre i soliti sospetti. Che oggi sia la stessa Procura a rivolgersi a una figura così riconoscibile, legata a un racconto mediatico preciso, basta a aprire interrogativi sul confine sempre più sottile tra inchiesta giudiziaria e pressione dell’opinione pubblica, soprattutto in un procedimento che ha già conosciuto una sentenza definitiva di condanna? Boh, a noi sembra pochino.

Nel frattempo, si riaccende anche una delle questioni più controverse del processo: quella dei pedali delle biciclette di Alberto Stasi. A intervenire (con una nota che pubblichiamo di seguito integralmente), rompendo un silenzio durato dieci anni, è Pierangelo Adinolfi, ingegnere e consulente tecnico della Procura generale di Milano nel processo d’appello bis, incaricato all’epoca di verificare il presunto scambio dei pedali tra la bici nera da donna e la Umberto Dei bordeaux e oro. Non un perito di parte, ma un perito nominato dalla pubblica accusa (che poi chiese di non condannare Stasi). Continuare a parlare di un fantomatico scambio di pedali, afferma Adinolfi in una lunga lettera, è una forma di “terrapiattismo giudiziario”. Secondo il consulente, gli accertamenti svolti escluderebbero categoricamente che Stasi abbia mai scambiato i pedali, un’ipotesi definita priva di riscontri oggettivi e in contrasto non solo con la logica, ma con i dati tecnici raccolti. Nella stessa sentenza di condanna della Cassazione, arrivata appunto dopo che il Procuratore Generale chiese di non condannare Stasi, si fa tuttavia riferimento a pedali dissonanti e a una possibile sostituzione. Insomma, oggi tocca ai computer, ieri erano le biciclette. Domani chissà!