Chi è Frédéric Chaslin, il direttore d’orchestra negli Epstein Files? Scriveva allo stupratore: “Ho trovato una ragazza fantastica per il tuo soggiorno a Parigi, studia filosofia”

Frédéric Chaslin non è un personaggio di secondo piano. Nato nel 1963, il direttore francese ha costruito una carriera invidiabile dirigendo alcuni dei teatri più importanti al mondo. Tra questi figura il Teatro alla Scala di Milano, tempio della lirica italiana dove Chaslin ha diretto diverse produzioni nel corso degli anni.

Oltre all'Italia, ha lavorato alla Wiener Staatsoper di Vienna, al Metropolitan Opera di New York, alla Deutsche Oper di Berlino. È stato direttore musicale dell'Opéra de Rouen in Francia e della Jerusalem Symphony Orchestra in Israele.

Frédéric Chaslin non è stato formalmente accusato di alcun reato. I documenti mostrano una relazione con Epstein, scambi di email che sollevano interrogativi, ma non costituiscono di per sé prove di coinvolgimento diretto in attività criminali.

Una delle testate che si è occupata del caso, OperaWire, ha contattato i rappresentanti del direttore d'orchestra per chiedere un commento sulla sua inclusione nei documenti Epstein, ma al momento della pubblicazione non ha ricevuto risposta.