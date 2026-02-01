Angelica Bove fa tutto giusto: nella sua “Tana” solo buona musica, gente che suona davvero. E Sanremo 2026 come un gioco e nulla di più

“Come ho vissuto Sanremo? Come un gioco, con leggerezza”. Angelica Bove sale sul palco nel “sotto” (nel sottosopra) della Premiata Trattoria Arlati, nata per le tute blu della Pirelli, che sorgeva lì vicino, poi diventata il ristorante della dirigenza e, infine, il locale prediletto da tantissimi musicisti, a partire da Lucio Battisti che voleva rendere il piano inferiore la sua sala prove. Angleica arriva, saluta tutti, sale sul palco, ringrazia, e canta Mattone, la canzone con cui ha vinto Sanremo giovani e con cui tornerà all’Ariston.

Nella versione con orchestra pubblicata su YouTube Angelica ricorda una giovane Florence Welch con una voce sporca e disordinata. Il suo modo di cantare è anarchico, teatrale, sentito. Sul palco è delicata ma per nulla inibita, nonostante sia, confessa, al suo primo live effettivo. Su quel palco che, pare, sia stato il primo a ospitare un concerto milanese di Renato Zero. I giornalisti, una ventina, sono seduti ai tavoli mentre la ascoltano cantare alcuni dei brani del nuovo album, Tana.