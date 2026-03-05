Al carcere di Prato piove droga e scoppia la rivolta: sessanta detenuti contro dieci agenti. Benvenuti nelle patrie galere...

“A noi della partita, non ce ne frega un ca**o” è un famoso coro ultras inneggiante agli scontri. A quanto pare della partita non frega un ca**o nemmeno ai detenuti del carcere della Dogaia di Prato, che hanno approfittato della partitella durante l'ora d'aria per raccogliere un'insolita manna dal cielo. Alla Dogaia, nonostante il tempo sereno, il 28 febbraio ci sono stati leggeri piovaschi lungo il muro di cinta che collega l'esterno dell'istituto al campo di calcio interno. Piove la droga. Infatti un ventenne tunisino e un diciannovenne italiano sono stati sorpresi a lanciare tre involucri oltre il muro del carcere, proprio verso il campetto dove i detenuti della sesta sezione stavano facendo l'ora d'aria. Che droga? Non è dato saperlo visto che, avvenuta la consegna, nel giro di pochi secondi circa sessanta detenuti, la maggior parte di origine albanese, si sono coalizzati per impedire il sequestro della sostanza. Sessanta carcerati contro circa dieci agenti hanno scatenato una rivolta degna di un film carcerario degli anni '60. Quantomeno, al carcere di Prato, andrebbe premiata l'inventiva. Non è la prima volta che dai cieli del carcere arrivano strani pacchetti. In passato era già emerso come a Prato la droga arrivasse tramite l'utilizzo di droni che, sorvolando l'istituto penitenziario, riuscivano a consegnare i pacchetti in zone accessibili ai detenuti, o addirittura direttamente alle finestre delle celle. Mentre circa un mese fa era stato intercettato un pacco postale contenente, tra fette di salumi, circa 10 grammi di cocaina e 206 grammi di hashish. Un delivery criminale guidato secondo la Procura da un detenuto 25enne nato a Roma, re dello spaccio di stupefacenti all'interno del carcere.