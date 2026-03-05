Pedro Sanchez finirà male. Perché sulla guerra in Iran e su Trump è il più umano di tutti

Ma perché la Spagna, che è guidata da un leader socialista, appare quasi più sovranista di quei Paesi europei guidati da sovranisti e patriottici veri e propri? La risposta unisce due piani: quello ideologico e quello politico. Per quanto riguarda il primo, è evidente che Sanchez rifiuti le logiche di potere tanto apprezzate da Trump e che adotti un altro modus operandi. Il suo governo dice di voler difendere il diritto internazionale, proteggere i civili da guerre ingiuste e risolvere le controversie attraverso la diplomazia. Sanchez ha poi ricordato il fallimento statunitense della guerra in Iraq, una guerra iniziata per disarmare Saddam Hussein e neutralizzare il terrorismo e finita in un mezzo disastro internazionale. Posizioni condivisibili e di buon senso, quasi populiste, ma che rispondono a precise logiche politiche. Sanchez, infatti, è in enorme difficoltà. In patria è stato colpito da vari scandali che hanno coinvolto collaboratori e familiari, mentre il suo Partito Socialista ha incassato diversi ko elettorali (come quello alle regionali in Aragona). Il Partito Popolare e Vox spingono da destra e, in generale, i richiamati casini interni hanno ridotto il margine di manovra del leader progressista. Senza poter sbandierare riforme e politiche desiderate, ecco che Sanchez si è tuffato negli Esteri. Qui ha trovato un'autostrada vuota e promettente che ha subito imboccato a folle velocità. Gli attacchi a Trump e agli Usa gli servono, dunque, per ottenere consensi internazionali – dove è uno dei pochi leader di sinistra rimasti - e nazionali. Dovrà però fare attenzione a non schiantarsi (politicamente parlando, si intende) contro il guardrail. Per sue distrazioni o per qualche colpo di mano esterno...