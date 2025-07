È il 41-bis o Arancia Meccanica? Niente libri in cella per Alfredo Cospito: ma il carcere non serviva a rieducare i detenuti? Se il diritto di leggere viene negato, allora lo Stato ha fallito del tutto

Le notizie che giungono dal sistema carcerario italiano, specie quando toccano le corde sensibili dei diritti fondamentali, faticano a non farci un certo ribrezzo: è davvero questo il paese di Cesare Beccaria? L'ultimo episodio che ha coinvolto Alfredo Cospito, l'anarchico detenuto sotto il regime del 41-bis, è di quelli che sembrano provenire direttamente dalla cura Ludovico, o almeno, che ci interrogano profondamente sulla direzione che sta prendendo il nostro Stato. Negare a un uomo, per quanto controverso possa essere il suo profilo e le sue azioni passate, i libri che aveva regolarmente richiesto, non è solo una punizione; è un'aberrazione, un'ulteriore conferma di come la logica retributiva abbia ormai soppiantato ogni principio di civiltà giuridica e umana. Non è un caso isolato, certo, ma in questo specifico frangente la gravità è amplificata dal contesto. Il 41-bis, nato per contrastare la criminalità organizzata e impedire i contatti tra detenuti e il mondo esterno, si trasforma qui in uno strumento di annientamento della persona, persino nella sua dimensione più intima e intellettuale. Si nega la possibilità di leggere, di studiare, di accedere a quel patrimonio di idee che, per quanto scomode o critiche possano essere, costituiscono il nutrimento irrinunciabile per la mente umana. Si riduce l'individuo a un corpo da controllare, un'anima da spegnere, dimenticando che anche in un regime di alta sicurezza, il principio di rieducazione dovrebbe rimanere il faro.