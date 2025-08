BOOM. Mina a 85 anni spacca ancora il cu*o a tutti? Il nuovo album “riciclato” e “genderless”? Trapper e cantanti, prendete nota. E Pelù e Gabbani…

Di lei aveva già parlato benissimo anche Fabrizio De Andrè, lanciato proprio dalla cantante: “Mina ha truccato le carte del mio destino, avevo già scritto una ventina di canzoni in 7-8 anni e, senza quella sua esibizione e i proventi che mi arrivarono dalla Siae, avrei completato gli studi e sarei diventato un pessimo avvocato. Alla fine è stato un bene per i miei potenziali assistiti. La sua voce è un miracolo”. Poi un aneddoto su Paul McCartney che, dopo che lei cantò due canzoni dei Beatles, le invia un telegramma per ringraziarla. E lei che fa? Dice: “Che carino”, appallottola il telegramma e lo butta via. Francesco Gabbani, presente nello scorso album di inediti della cantante cremonese, conferma la mitologia miniana: “Nell’ambiente degli autori il non plus ultra dei risultati è scrivere per Mina, è come la Mecca, un punto d’arrivo. C’è chi ci prova per anni, chi le manda 200 pezzi. A volte forzi le cose e non arrivano, invece per me è stato il contrario”. Pelù invece racconta che Mina lo ha trovato in una maniera del tutto inaspettata: “Stavo preparando quello che poi sarebbe stato Infinito, l’ultimo disco degli anni 90 dei Litfiba. Ho ricevuto una chiamata da un numero che non conoscevo ed evidentemente la ragazza doveva aver sguinzagliato i servizi segreti perché io cerco sempre di tenere il mio numero privato. Ho sentito questa voce squillante e giovanilissima che mi diceva: Ciao, sono Mina, come stai?”. E l'incontro in studio è stato altrettanto mistico: “Al primo incontro ho cantato solo io e lei aveva fatto qualche traccia di prova. Aspettava la mia interpretazione per lanciarsi con la sua. Era circondata da un’aura assolutamente celestiale”.

Sulla scelta di sparire dalle scene: «Mina è una donna umanissima e assolutamente intelligentissima, ha saputo gestire molto bene la privacy in un periodo in cui neanche si sapeva cosa fosse la privacy. Ci sono stati tanti artisti travolti dal gossip e lei si è levata di torno al volo, rendendosi in questo modo ancora più mitica”. Ma il rocker dei Litfiba ha un rimpianto: “Con Mina ho solo un rammarico: avevo scritto una canzone, Amore immaginato, che in realtà era per lei. Però me ero innamorato talmente tanto da fare l’egoista e inciderla con Anggun, senza fargliela mai sentire. Se tornassi indietro gliela porterei su un vassoio d’oro. So che certe cose sono irripetibili, ma se Mina volesse farne una cover per me si ristabilirebbe una verità storica”.