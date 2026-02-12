Signori, l'estrema destra Usa ha “resuscitato” Hitler sui social. Ecco come i nuovi “ingegneri del caos” stanno riabilitando il nazismo

Che nello strano e variegato mondo Maga statunitense ci fosse qualcuno attratto, innamorato, infatuato dall'immaginario nazista era ben noto da tempo. Già durante la prima amministrazione di Donald Trump, tra il 2017 e il 2021, i media progressisti erano felicissimi nel denunciare il fatto che tra i Maga esistessero alcuni elettori del tycoon, particolarmente borderline, troppo vicini all'estrema destra, al nazismo e pure a un certo Adolf Hitler. Oggi, quegli allarmi più volte fatti scattare soltanto per screditare il tycoon, hanno acquisito tutto un altro senso. Basta fare un giro sul web per constatare come, nell'indifferenza generale dei grandi intellettuali, l'etere sia stato invaso da una narrazione politica tossica. Sui social il Fuhrer è diventato un meme mentre gli slogan del nazismo si sono trasformati in aforismi da condividere e ricondividere tra follower ingenui. Non ci sarebbe niente di strano se tutto ciò riguardasse qualche piccola minoranza silenziosa. Il problema più grande è che l'attuale amministrazione statunitense dà l'impressione di voler surfare questa onda per meri fini elettorali. Arriviamo quindi a un altro problema conseguente al primo: l'ascesa di personaggi social, come influencer politici e youtuber, che amplificano ulteriormente messaggi estremi. “Il mio problema con Trump non è che lui sia Hitler, il mio problema con Trump è che lui non è Hitler”, è una delle recenti affermazioni rilasciate da Nick Fuentes, leader del movimento America first, figura di riferimento dei groyper (gruppo dell’alt-right statunitense noto per aver negato l’Olocausto), streamer e dichiarato antisemita che in passato ha definito il Fuhrer “davvero figo”.