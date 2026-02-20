Sì, Giovanni Falcone era a favore della separazione delle carriere e della fine dello strapotere delle correnti all’interno della magistratura (proprio come dice la riforma della giustizia). Ecco la prova definitiva

Sulla separazione della carriere si sta dicendo tutto e il contrario di tutto. Balle e controballe in un dibattito che ha già da tempo oltrepassato la linea. La gara più accalorata è quella per ascrivere personaggi pubblici vivi e morti a uno o l'altro schieramento. Uno dei più ambiti è ovviamente Giovanni Falcone. Ci aveva provato inizialmente il Procuratore di Napoli Nicola Gratteri, che a Dimartedì lesse un'intervista che vedeva Falcone come contrario alla separazione, peccato che si sia poi rivelata una bufala. Poi è spuntata fuori l'intervista a Mario Pirani di Repubblica del 1991, dove il giudice palermitano diceva che: “Un sistema accusatorio parte dal presupposto di un pubblico ministero che raccoglie e coordina gli elementi della prova da raggiungersi nel corso del dibattimento, dove egli rappresenta una parte in causa. Gli occorrono, quindi, esperienze, competenze, capacità, preparazione anche tecnica per perseguire l’obbiettivo. E nel dibattimento non deve avere nessun tipo di parentela col giudice e non essere, come invece oggi è, una specie di para-giudice”. Si è provato a confutarla, Armando Spataro, nel suo libro “Loro dicono, noi diciamo” su quelle parole ha scritto: “Falcone credeva solo che con l’avvento del nuovo codice di procedura penale e l’abolizione della figura del giudice istruttore, vi fosse un accentuato bisogno di un sapere specialistico e che le conoscenze necessarie a un pm per svolgere efficacemente il suo lavoro non coincidessero con quelle del giudice”. Ma quindi Falcone era favorevole o no alla separazione? Un intervento del 1988, tremendamente attuale nei suoi contenuti, chiarisce definitivamente la questione.

L'audio, consultabile integralmente su Radio Radicale, risale al 25 maggio 1988, quando Falcone è intervenuto a Catania al convegno "Per una cultura dei diritti-doveri della legge e del giudice" promossa da Mondoperaio. Si era da qualche mese tenuto un referendum promosso dal Partito Radicale sulla responsabilità civile dei giudici. I quesiti promossi proponevano di abrogare parti della legge che regolava la responsabilità civile dei giudici, per consentire in buona sostanza a qualsiasi cittadino danneggiato da un provvedimento di un magistrato, per dolo o colpa grave di quest'ultimo, di ottenere dal magistrato responsabile il risarcimento dei danni. Un referendum promosso sulla scia del caso Enzo Tortora e che passò con una consenso plebiscitario: oltre l'80%. La schiacciante vittoria mise alla luce l'evidente sfiducia dei cittadini nella giustizia e aprì la strada alla successiva riforma Vassalli, entrata in vigore il 1 gennaio 1989. La riforma rivoluzionò l'assetto del Codice di Procedura Penale di origine fascista passando dal processo inquisitorio al processo accusatorio. Venne così eliminata dal processo penale la figura del giudice istruttore e il pm è diventato parte del processo, che ora si svolge con un giudice terzo imparziale. Secondo molti l'attuale riforma della giustizia sarebbe proprio il naturale completamento della riforma Vassalli, con la definitiva separazione tra il giudice e l'accusa.

Proprio in questo contesto di dibattito si innesta l'intervento di Falcone, che sembra profeticamente parlare, con quasi quarant'anni di anticipo, delle critiche e i temi della moderna riforma: