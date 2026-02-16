Da Gratteri che spara a zero su “massoni e imputati” per il sì a Nordio che ora parla di “Csm para-mafioso”. La verità è che con il Referendum sulla giustizia stiamo facendo tutti più schifo

Gratteri ha parlato di imputati, indagati e massoni forse perché gli impresentabili del sì sono una lista molto lunga. Capolista Luca Palamara, il “pentito” del “sistema”, ma poi anche Michele Nardi, Pietro Errede, Daniela Santanché indagata de qua e de là. Pure Giovanni Toti, sbattuto ai domiciliari e costretto a dimettersi. Anche lui oggi, accanto a Palamara ingolla la pillola amara, si schiera dalla parte dei più forti e vota sì. Nordio utilizza questi stessi personaggi per spiegare le ragioni del sì attraverso le loro parole. Capito? Sia chi vota sì, sia chi vota no dice “la magistratura è corrotta”. Antonio Di Pietro, che a lungo è stato il bersaglio dei berlusconiani e della destra che parlava di “giustizia ad orologeria” oggi invece vota sì, e per chi vota no, oggi Di Pietro è passato al lato oscuro. Perché tutto questo cortocircuito, queste volgarità e tutta questa acredine? Perché da un lato tremano le correnti interne alla magistratura, dall’altra trema la politica che va di fronte, de facto, ad una prova generale delle elezioni anticipate e infine tremano gli assoldati che contano poco, di questa campagna, da un lato e dall’altro, sperando che il loro contributo sia servito davvero a qualcosa. È una guerra di partigianerie, fra personalità e il contenuto della riforma rimane per la maggior parte degli italiani un mistero insoluto.