Delitto di Garlasco: trash-por*o-thriller o omicidio? Il dissing Sottile vs Perri (e Bugalalla) dopo l’audio di Alberto Stasi e Chiara Poggi (che forse recitava Moccia o la Ferilli)

Secca, e seccatissima, la replica di Salvo Sottile, che ha sparato contro la collega, definendola una bufalara e sottolineando come la registrazione tra Chiara e Alberto fosse del 2006, mentre la pubblicazione di Moccia risultasse successiva. Dissing pazzesco e scambi incrociati, con il fuoco di Sottile che è toccato anche a Bugalalla, con tanto di rimarca tura dei suoi affari con il truffaldino Emme Team e, soprattutto, dei suoi trascorsi su Only Fans con pochi abiti addosso. Insomma: degenerazione totale. Intanto sui social ha continuato a essere l’inferno, tra fazioni che andavano componendosi e “ricercatori certosini” che, invece, provavano a ricostruire l’effettiva origine delle parole usate da Chiara Poggi in quel video. C’è chi ha parlato di una vecchia pubblicazione che circolava in rete già nei primissimi anni 2000 e che spopolava tra i ragazzi e chi, invece, ha trovato delle palesi analogie tra le parole di Chiara e un monologo di Sabrina Ferilli in un vecchio film intitolato “Ivana”.

La verità? Provando a tenersi distante da scadimenti così, è una sola. Il contenuto di quella conversazione è stato più e più volte ritenuto inutile e inconsistente dagli inquirenti e pure dal legale dei poggi, Gianluigi Tizzoni. Si capisce in una intercettazione tra lui e la signora Rita Preda, mamma di Chiara Poggi, in cui definisce scherzoso il tono tra i due ragazzi e in cui i due arrivano specificatamente a chiedersi se Chiara stesse recitando. Probabilmente sì e, se dopo 18 anni ce lo chiediamo ancora, lo stava evidentemente facendo anche bene. La recita vergognosa, invece, è quella che si continua a mettere in scena ogni giorno togliendo valore persino alla serietà di una verità che – senza sentire alcun dovere di partigianeria – deve essere definitivamente definita Per Chiara. E per non mandare tutto il serio e il doveroso che c’è, quello sì, davvero a pu*tane!