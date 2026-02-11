Delitto di Garlasco e “Carabinieri con la terza media”: davvero l’Arma ha niente da dire? Sulle parole del generale Garofano (e le “cappellate”) un silenzio inspiegabile

A Garlasco quello che è mancato è stato il metodo. L’indirizzo chiaro. Il rigore che è finito fagocitato, semmai, dal provincialismo e dall’amichettismo, non certo dall’assenza di pergamene appese al muro di qualche carabiniere che eseguiva ordini. Garlasco — a prescindere da colpevoli, condannati, innocenti e indagati — è stato anche una scena inquinata, reperti scomparsi, sequestri tardivi, memorie cancellate dai PC, sangue che sangue non era, fotografie svanite, capelli ignorati. Davvero Garofano vuole convincerci che per non girare un cadavere nel suo stesso sangue, cancellando tracce e impronte, servisse un master alla Sorbona? È vero che i RIS, i suoi RIS, sono intervenuti molto dopo, quando molti errori erano ormai irrecuperabili, ma che c’entra la terza media? Non sono state sviste da “terza media”: sono state carenze di coordinamento e di direzione, di chi avrebbe dovuto assumersi la guida e non l’ha fatto. E se coprire le responsabilità apicali del passato significa gettare un’ombra sulla Fiamma, allora l’Arma non può più evitare di intervenire ufficialmente.

Com’è possibile che il Comando Generale non prenda una posizione ufficiale davanti a chi usa la storia dell’Istituzione come un brand da talk show per giustificare fallimenti? È accettabile che si permetta a figure che non appartengono più ai ranghi attivi (e il riferimento non è solo al gen. Garofano) di additare pubblicamente chi operava sul campo come se fosse l’unico responsabile, per salvare la faccia di una gestione che ha fatto acqua? Un tempo c’erano le barzellette sui Carabinieri. Adesso, intorno a tutto il parlare che si fa sull’omicidio di Chiara Poggi, siamo alla caricatura dell’Arma, che non appartiene più ai suoi uomini, ma rischia di diventare la copertura mediatica di chi tenta una riabilitazione personale spostando altrove il peso delle responsabilità.