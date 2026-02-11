La bomba di Marco Travaglio contro Marina Berlusconi sulla riforma della giustizia: “Separare i giudici dai pm o dai conti svizzeri di famiglia?”

Ieri Marina Berlusconi ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera in cui spiega le ragioni per cui voterà sì al referendum sulla riforma Nordio, spiegando che non è tanto una scelta in memoria di suo padre, ma per la norma in sé. Più o meno quello che ci ha detto Antonio Di Pietro in un’intervista di qualche tempo fa nel settore fiabe della Feltrinelli della Stazione di Milano Centrale. L’intervista alla figlia del Cavaliere non è passata inosservata a nessuno. Quando Marina parla tutti leggono attentamente e con avidità le sue parole. Lo stesso deve aver fatto Marco Travaglio che evidentemente non è riuscito proprio a trattenersi e infatti nel suo editoriale di oggi ci scodella una bella storia che inizia come iniziano tutte le storie che si rispettino. “C’era una volta un giudice della Corte d’appello civile di Roma”. Travaglio al posto di scrivere il cognome Berlusconi si limita a scrivere “B”. Lo fa in tutto il suo pezzo dove si contano ben 5 “B”. La stessa “B” del best seller vergato da Filippo Ceccarelli. Ad ogni modo, tornando a Vittorio Metta, Travaglio racconta che oltre ad essere stato il giudice della Corte d’appello civile di Roma era anche “intimo di Cesare Previti”, amico e avvocato di Silvio Berlusconi.