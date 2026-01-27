Pezzi di fango, ha ragione Travaglio! Prima condannate Corona perchè gli scoop li nasconde, ora gli rompete perchè li pubblica

“Io a Fabrizio, nonostante quello che fa e quello che dice anche di me, non posso non volergli un pochino di bene, perchè per me è quel ragazzino con la borsa dell'Inter insieme a Vittorio” ha detto Marco Travaglio commosso nella serie su Fabrizio Corona, Io sono notizia. Beh quel ragazzino è diventato grande da un pezzo, grande e scomodo. E, nonostante quello che fa e dice anche di lui, Marco Travaglio è sceso in sua difesa nel suo editoriale di questa mattina sul caso Signorini. Certo, non per l'amicizia che lo legava al padre Vittorio, ma perchè come titola “Oggi a te, domani a me”. Perchè, dice: “oggi l'Italia, come tutto l'Occidente, anziché progredire verso una maggiore libertà, è un catalogo inesauribile di censure, autocensure, bavagli, museruole, divieti e gabbie da asfissia”. Ma anche perchè “con il suo linguaggio da trivio sta scoperchiando certe simpatiche usanze del mondo Signorini-Mediaset”. Il caso è noto, riguarda il provvedimento con il quale nella giornata di ieri il giudice civile di Milano Pertile ha deciso di bloccare la pubblicazione della nuova puntata da Falsissimo in seguito all'istanza presentata da Alfonso Signorini e dai suoi legali. Secondo il magistrato Corona avrebbe alimentato un “pruriginoso interesse pubblico” e una “morbosa curiosità per piccanti vicende sessuali”, perpetrando “condotte immorali deplorevoli e penalmente rilevanti”. Il tutto “senza il conforto di prove” e senza essere un giornalista.