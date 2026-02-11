Perché le spie europee non si fidano più della Cia? Quello strano legame tra Trump e Putin che minaccia l'Ue

È in un simile clima che il settimanale francese L’Express ha dedicato un’inchiesta al nuovo equilibrio tra la Cia e i servizi europei, raccogliendo testimonianze di dirigenti e funzionari su entrambe le sponde dell’Atlantico. Il quadro che è emerso è quello di una cooperazione che non si interrompe bruscamente, ma si assottiglia, tra sospetti e cautele crescenti. Il caso della Groenlandia è emblematico: le rivelazioni su attività di raccolta informativa statunitense nell’isola danese, dopo le dichiarazioni di Trump su una possibile annessione, hanno provocato irritazione a Copenaghen e allarme nel Nord Europa. I Paesi Bassi hanno intanto annunciato una riduzione degli scambi sensibili. E anche il Regno Unito ha sospeso parte della condivisione. Sia chiaro: il timore non riguarda l’affidabilità dei singoli funzionari della Cia, spesso legati da rapporti personali consolidati con le fonti europee, ma la catena di comando politica. Resta vivo il ricordo del 2017, quando Trump divulgò a rappresentanti russi informazioni classificate relative a un’operazione israeliana. In parallelo, in Ucraina si è toccato con mano quanto il sostegno informativo americano possa essere condizionato dalle tensioni politiche: nel marzo 2025, dopo uno scontro alla Casa Bianca con Volodymyr Zelensky, Washington ha sospeso per alcuni giorni parte del flusso di intelligence verso Kiev. Gli europei hanno cercato di colmare il vuoto, rafforzando l’uso dei propri satelliti e delle proprie reti, ma il divario tecnologico restava e resta significativo.