La corsa allo Spazio è iniziata. Gli Usa si affidano alla Nasa e a Musk (SpaceX) ma la Cina ha un piano interstellare. Vi spieghiamo perché (e come) tutti vogliono andate in orbita

Attenzione bene però, perché le ambizioni cinesi non si fermano qui: Pechino sta sviluppando mega costellazioni di satelliti, con circa 200.000 unità previste nei prossimi quattordici anni, per riservare slot orbitali strategici e frequenze radio, riducendo la dipendenza dalle infrastrutture straniere e rafforzando la propria sovranità spaziale. La Cina ha inoltre effettuato un record di 93 lanci spaziali nell’ultimo anno, supportata dalla crescita delle startup di voli commerciali e dalla costruzione di infrastrutture per missioni lunari e interplanetarie. Missioni come il Chang’e-6, che ha riportato campioni dalla faccia nascosta della Luna, dimostrano come il Dragone stia rapidamente consolidando esperienza e capacità operative nello Spazio profondo. La competizione con gli Stati Uniti, già evidente nei lanci satellitari e nello sviluppo di razzi riutilizzabili, è destinata a estendersi anche alla regolamentazione e al controllo commerciale dello stesso Spazio, trasformando l’esplorazione spaziale in un terreno cruciale di innovazione tecnologica, strategia economica e influenza geopolitica globale. È ancora presto per dire chi avrà la meglio...