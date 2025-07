Perché Musk può prendere per il cu*o Trump? Vi spieghiamo il (vero) motivo: ha la Cina alle spalle. Tesla, robot umanoidi e razzi: Elon ha scaricato Donald e punta su Xi

I giornali cinesi scrivono che alcuni ingegneri locali avrebbero trovato il modo di superare gli ostacoli che hanno fin qui fermato l'Hyperloop del miliardario statunitense. “Pechino – ha evidenziato il South China Morning Post - ha reso la tecnologia della levitazione magnetica ad altissima velocità una priorità di ricerca nazionale che potrebbe non solo ridefinire il trasporto globale, ma anche trasformare altri settori critici, tra cui la corsa per realizzare lanci spaziali a basso costo”: un invito indiretto allettante per Musk, che già si affida alla Cina per vendere e produrre Tesla. “Unendo tutti i punti messi sul tavolo viene un dubbio: non è che il Dragone, captando la fragilità politica di Trump, è in qualche modo riuscito a “comprare” le enormi ambizioni di Musk offrendo a quest'ultimo garanzie tecnologiche che potrebbero aiutare i suoi progetti a prendere forma?”: lo abbiamo scritto per primi e oggi avanziamo nuovamente questa ipotesi. Anche perché forse, a ben vedere, più la Cina di Xi che non gli Usa di Trump potrebbe aiutare Elon sui fronti più caldi di robot umanoidi, lanci spaziali e auto elettriche. Che il presidente statunitense tagli pure tutto: tanto l'alternativa non manca. Forse...