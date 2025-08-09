CON SALA A MILANO NASCE ARCHITETTOPOLI? Parla Colaprico (Repubblica): “Tangentopoli? Non c’entra niente, ma gli architetti… Pd e 5 Stelle garantisti? Però forcaioli con gli avversari”. E su Almasri, Meloni, Israele e genocidio…

Sei stato colui che ha coniato il termine Tangentopoli. Nel caso di Milano si può parlare di una nuova Tangentopoli? E, in caso contrario, che termine conieresti?

Sicuramente Tangentopoli non c’entra niente, perché riguardava appalti e forniture, e fece scandalo perché venivano pagate mazzette persino sui pannoloni dei ricoverati di una casa di riposo o per le cure dell’Aids. Fu devastante. In questo caso abbiamo un’inchiesta della magistratura che riguarda un settore importante di Milano, quello dell’edilizia, ma non si vede uno scandalo morale come in Tangentopoli. Si vede gente che costruisce, chi si arricchisce, alcune persone che possono comprare case dai valori ormai intollerabili, e altre che non potranno mai permettersele. Su questo tema politico si è innestata l’inchiesta. Dalle carte che ho letto finora non riesco a vedere con certezza la corruzione. Vedo con certezza il conflitto di interessi, vedo comportamenti molto disinvolti nella Commissione Paesaggio del Comune di Milano: architetti che forse avrebbero dovuto astenersi dal prendere consulenze da imprenditori ai quali potevano dire “sì” o “no”. Questo mi pare evidente. Che poi il livello politico, assessore, sindaco, o il costruttore sia coinvolto, ancora non lo vedo. Sono curioso di leggere altre carte e capire meglio la situazione.

Non mi hai detto però che termine conieresti.

Direi "Architettopoli".

Tu ravvisi un profilo penale o è più una questione di opportunità politica?

Se ci fosse stato l’abuso d’ufficio o sfumature di traffico di influenze, lo avrei visto. Non riesco a vedere la corruzione: per esserci, serve un illecito provento. Qui non c’è. Gli architetti sono stati pagati per consulenze reali. In passato abbiamo visto consulenze assurde. Quelle sono truffe per coprire soldi illeciti. Oppure fondi che vanno “estero su estero”. Qui invece sembra ci sia del lavoro vero: in tribunale è difficile dimostrare che siano tangenti.

Una questione davanti alla quale il Pd, ma soprattutto il Movimento 5 Stelle, si sono riscoperti garantisti…

Oggi la politica è così: uno è garantista con i suoi ed è forcaiolo con gli avversari, da entrambe le parti. Invece bisognerebbe mantenere sempre un fondo di garantismo per tutti, valutando caso per caso. A Milano la destra ha attaccato politicamente Sala, in particolare Salvini e La Russa, ma dal punto di vista penale nessuno ha gridato allo scandalo, tranne i 5 Stelle, che a Milano non hanno mai avuto spazio o un numero importante di consiglieri. Hanno sempre fatto battaglie, ma sono stati tenuti fuori anche perché hanno prosperato altrove cavalcando l’onda della protesta, dell’inefficienza, della povertà. A Milano questi temi sono stati affrontati da tutte le amministrazioni, sia di destra che di sinistra, che hanno sempre mostrato attenzione verso poveri, senza casa, tossicodipendenti. Qui non c’è una fascia di disperati tale da affidarsi ai 5 Stelle.

Però abbiamo visto come anche il Pd, insieme a M5s, Avs, +Europa, chiedano due cose: che Meloni venga a riferire in Parlamento e le dimissioni, spesso usando l’arma giudiziaria, come nel caso Almasri.

Bisogna separare le cose. Nell’inchiesta della magistratura si può discutere sul garantismo, ma sul caso Almasri c’è un tema delicato: la ragione di Stato. In situazioni internazionali come i rapporti Italia-Libia esiste una zona d’ombra. Chi la naviga, ministri, servizi segreti, deve poter operare anche nel “non detto”. La vicenda di Almasri è diventata terreno di scontro perché il governo ha gestito male la comunicazione, dando più versioni. L’opposizione si è infilata in questa debolezza, ma credo non porterà a nulla, perché si tratta di una vicenda spiacevole ma necessaria per la sicurezza dello Stato.