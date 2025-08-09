IL TURISMO HA FATTO CRACK? Il critico Visintin: “Spiagge vuote? In Liguria prezzi folli e in Versilia anche peggio”. Romagna? “A Rimini chiudono gli hotel”. E sui giovani “all’estero” e l’overtourism: “Non siamo mai contenti…”

Visintin, cosa succede al turismo in Italia?

Evidentemente le spiagge sono deserte, perché questo è un dato oggettivo. O comunque sono molto meno affollate del previsto. Dove siano i turisti italiani, questo però non lo so. Milano è completamente svuotata. Quindi da qualche parte saranno andati i milanesi. Tutti gli altri, non ho idea.

Si sta parlando molto di Rimini, che non sembra più Rimini. L’estate che magari durava mesi per gli italiani ora dura tre giorni...

Insomma, c’è un oggettivo decadimento del potere d’acquisto degli italiani. Questo è un dato di fatto. Tant’è che a Rimini c’è già da anni un’erosione di posti letto. Nel senso che molti hotel hanno chiuso. Adesso non mi ricordo le percentuali, ma basta fare una rapida ricerca su Google e si trovano notizie sulla chiusura di moltissimi hotel. Diciamo che è una crisi che ha una gittata molto lunga. Quest’anno probabilmente c’è meno gente, ma forse qualcuno ha anche scelto altri lidi. Teniamo conto che l’Adriatico l’anno scorso è stato infestato dalla mucillagine in maniera pesante per tutta l’estate, quindi è probabile che qualcuno abbia anche fatto delle scelte diverse.

Ho letto che ultimamente si preferiscono, rispetto ai lidi e alla spiaggia, gli agriturismi o magari la montagna. Ne ho parlato anche con Edoardo Raspelli, suo colega, e i prezzi sembrerebbero inferiori.

Sì, questo non credo che valga per la Romagna, che ha dei prezzi molto competitivi. Anche le spiagge romagnole non sono certo care. Può valere per gli stabilimenti balneari della Liguria, del Tirreno. Poi può anche esserci una scelta diversa dettata dalla casualità, perché come ci sono delle stagioni in cui tutti vanno in Grecia o in Corsica, ci sarà la stagione in cui si va di più negli agriturismi. Non è detto. Non basta una stagione per definire un andamento lineare del turismo italiano, del turismo di casa. Quindi bisognerebbe aspettare due o tre stagioni per capire se è vero.