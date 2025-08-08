SPIAGGE VUOTE e TURISMO IN CRISI? Tutti i motivi di un DISASTRO ANNUNCIATO: dalla Calabria all'Emilia-Romagna (passando per la Toscana) calo del 30%, ma per il ministro Santanché è "allarmismo"

Ombrelloni chiusi nei giorni feriali, file solo nel weekend, consumi ridotti al minimo nei bar e ristoranti degli stabilimenti. È il bilancio amaro di giugno e luglio 2025 per i balneari italiani: presenze in calo tra il 20 e il 30%, con punte del meno 25% in regioni come Calabria ed Emilia-Romagna. A pagare il prezzo della “falsa partenza” saranno gli incassi di fine stagione. In Toscana la fotografia non è diversa dal resto d’Italia. Dalla Versilia all’Argentario, giugno ha tenuto grazie ai weekend e agli stranieri, ma a luglio il calo si è fatto sentire, con punte del meno 20% durante la settimana. Sulla costa lucchese e pisana i balneari parlano di famiglie che “arrivano solo con il pranzo al sacco”, riducendo al minimo i consumi nei chioschi. A Forte dei Marmi, dove i prezzi restano da record, si salvano solo gli stabilimenti di lusso frequentati da turisti internazionali. Più giù, in Maremma, i gestori lamentano un mix micidiale di caro vita, concorrenza delle spiagge libere e meteo instabile. Gli operatori accusano la riduzione del potere d’acquisto delle famiglie e il rallentamento del turismo straniero, complice un contesto internazionale instabile. Assobalneari rivendica di aver chiesto di contenere gli aumenti, ma sul settore pesa anche l’incertezza sulle concessioni, che da dieci anni blocca investimenti strutturali. Eppure, per il Sindacato Balneari, a giugno il trend era stato positivo (+20%), segno che il problema non è solo climatico o congiunturale: qualcosa si è inceppato.