Slow Horses con Gary Oldman è la serie più dura, cattiva, estrema e vera che vedrete. E forse ha il miglior finale di sempre

Il finale della quinta stagione di Slow Horses mi ha lasciato a bocca aperta e con gli occhi lucidi: è uno dei migliori finali di stagione della storia delle serie TV, e forse il migliore in assoluto. Così come la “fart” (la scorreggia) di Jackson Lamb è stata uno dei migliori attacchi e presentazioni di personaggio di sempre (scorregge e calzini bucati sono due caratteristiche, ma anche — si scoprirà — due superpoteri). C’è qualcosa di shakespeariano in Slow Horses (I Ronzini), e non solo perché il cast è britannico, Mick Herron, l’autore dei romanzi da cui è tratta la serie, è britannico, e del protagonista — uno stratosferico Gary Oldman — ci siamo innamorati tutti in Rosencrantz e Guildenstern sono morti (un Amleto riscritto da un altro gigante del teatro britannico: Tom Stoppard).