Slow Horses con Gary Oldman è la serie più dura, cattiva, estrema e vera che vedrete. E forse ha il miglior finale di sempre

6 febbraio 2026

Slow Horses con Gary Oldman &egrave; la serie pi&ugrave; dura, cattiva, estrema e vera che vedrete. E forse ha il miglior finale di sempre
Il finale della quinta stagione di Slow Horses è uno dei più potenti della storia delle serie TV. Attraverso Jackson Lamb, interpretato da un monumentale Gary Oldman, la serie trasforma scorregge e calzini bucati in dispositivi drammaturgici, rivelando una natura profondamente shakespeariana. La Slough House diventa un carrozzone teatrale decadente, rifugio dell’antieroe perfetto: colui che sopravvive non facendo niente, ma facendolo divinamente

Foto Disney+

di Ottavio Cappellani Ottavio Cappellani

Scorregge e calzini bucati

Il finale della quinta stagione di Slow Horses mi ha lasciato a bocca aperta e con gli occhi lucidi: è uno dei migliori finali di stagione della storia delle serie TV, e forse il migliore in assoluto. Così come la “fart” (la scorreggia) di Jackson Lamb è stata uno dei migliori attacchi e presentazioni di personaggio di sempre (scorregge e calzini bucati sono due caratteristiche, ma anche — si scoprirà — due superpoteri). C’è qualcosa di shakespeariano in Slow Horses (I Ronzini), e non solo perché il cast è britannico, Mick Herron, l’autore dei romanzi da cui è tratta la serie, è britannico, e del protagonista — uno stratosferico Gary Oldman — ci siamo innamorati tutti in Rosencrantz e Guildenstern sono morti (un Amleto riscritto da un altro gigante del teatro britannico: Tom Stoppard).

20260206 200307752 7325
Lamb con il suo inseparabile impermeabile mai lavato

James Bond non l'avrebbe mai fatto

C’è qualcosa di shakespeariano perché la Slough House (la Casa del Pantano), dove vengono confinati gli agenti dell’MI5 che hanno combinato qualche cazata in servizio (chi dimentica documenti classificati in treno, chi ha il vizio del gioco, chi quello della cocaina), è un distaccamento fatiscente e decadente, un carrozzone sgangherato, come quello dei teatranti di Rosencrantz e Guildenstern, dove l’alcolismo di Jackson Lamb è raccontato per quello che è: scorregge, caate improvvise, sonno tossico sul divano, trascuratezza e scarsa igiene personale. Altro che quell’elegantone di James Bond, che beve tanto anche lui ma non ha mai un attacco di colite (cagotto).

20260206 200514045 9576
Il divano di Lamb

"Sono stato indaffarato"

Ma la quinta stagione di Slow Horses, per la prima volta, toglie un velo di alito di cipolla a questo personaggio immaginario, al quale Gary Oldman ha regalato una fisicità cockney archetipica, come se James Bond si fosse autorelegato in una stamberga disordinata, indossando sempre lo stesso impermeabile sporco, le scarpe sformate, ed evitando accuratamente di tagliarsi o lavarsi i capelli. «Sono stato indaffarato ultimamente, forse mi sono lasciato un po’ andare». È burbero, menefreghista, fancazzista, dispettoso, arrogante, traumatizzato e genialmente efficientissimo. Così come tutta la Casa del Pantano, dove ogni agente finisce per somigliargli, e dove ogni agente messo lì per punizione finisce per amare inconsapevolmente quella condizione sospesa, che è anche un punto di vista privilegiato su un mondo che va a rotoli e che si può solo tentare di rappezzare, come i calzini di Lamb, che nascondono un segreto.

20260206 200710625 6892
Lamb indaffarato

Il meno possibile

No spoiler: quei calzini bucati sull’alluce o sul tallone, che nel corso delle stagioni sono diventati iconici, non sono soltanto una caratterizzazione di un personaggio, ma un capolavoro di drammatizzazione. Per questo, dietro, c’è lui: c’è Shakespeare. No, Slow Horses non è soltanto una serie di spionaggio. È una drammaturgia raffinatissima sull’uomo, sul mondo contemporaneo, sulla decadenza, sull’inarrestabilità dell’apocalisse in corso, in cui si sopravvive — secondo la lezione di Jackson Lamb — «soltanto non facendo niente». Anche se, ogni tanto, la Storia non ti costringe a doverci mettere una pezza.Se una volta, fino al crollo del Muro di Berlino, era il mondo che si voleva salvare, oggi non resta che imboscarsi in un pantano qualsiasi, cercando di fare il meno possibile, ma quel meno farlo divinamente. In un mondo in cui tutti cercano di fare gli eroi, Jackson Lamb è l’antieroe perfetto: il nostro Untermensch, il contrario del superuomo, il menouomo che — se per i nazisti significava “inferiore” — con Gary Oldman diventa “meno umano” nel senso classico: una semidivinità. E della mitologia greca, Jackson Lamb ha tantissimo.

20260206 200907221 9978
Drammaturgia raffinatissima

Tag

Top Stories

di Ottavio Cappellani Ottavio Cappellani

Foto

Disney+