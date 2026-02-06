Ma chi è davvero Giammario Ferramonti? Massone, faccendiere e amico di Gelli, oggi finanzia l'avventura politica del generale Vannacci

Oggi, Ferramonti è tornato alla ribalta come uno dei punti di riferimento del progetto di Vannacci. Il nostro amico, d’altronde, ha sempre navigato tra politica, massoneria e affari, sfruttando le sue conoscenze per tessere reti di influenza. Ma c’è di più. Ferramonti non è solo un ex leghista o un faccendiere. E' anche il Gran Maestro Aggiunto della nuova P3, la loggia che si proclama erede simbolica della P2 di Gelli. Nel dicembre 2019, il generale romeno Bartolomeu Constantin Savoiu – autoproclamato erede spirituale di Gelli – ha annunciato la nascita della nuova P3 in un video pubblicato sul canale YouTube della Grande Loggia Nazionale Romena. Al suo fianco come vice c’era proprio Ferramonti, nominato Gran Maestro Aggiunto. Già negli anni ’90, Ferramonti era stato al centro di una presunta organizzazione segreta, la Lobbyng, indagata dalla Procura di Aosta per influenzare nomine governative e promozioni nell’amministrazione statale. Anche in quel caso, l’inchiesta si concluse con un’archiviazione, ma lasciò dietro di sé domande irrisolte sugli intrecci tra politica, massoneria e servizi segreti. Ha frequentato Berlusconi, ha collaborato con Bossi e Miglio, ha avuto rapporti con Gelli e De Chiara. Ora che il quadro è completo non ci resta che metterci comodi e goderci lo spettacolo. Il Generalone ora è uscito allo scoperto e già due suoi uomini all’interno della Lega, Edoardo Ziello e Roberto Sasso, hanno fatto lo stesso votando contro il decreto per gli aiuti all’Ucraina, ma contiamo sul fatto che Vannacci in questo periodo abbia tessuto sapientemente la tela del suo complotto, ma ogni cosa, a suo tempo.