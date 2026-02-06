Ma perché Paolo Zampolli, l'uomo della Casa Bianca che ha chiamato Corona in Tribunale di Milano, figura negli Epstein Files come "killer"?

L’ EFTA01018594 racconta che all’1:58 qualcuno scrive ad Epstein:

“Killers: Prokhorov e Baibakov (più tutta la sua gente), Zampolli Paolo, Anna Konchakovskaya e tutta la gente che lavorava per loro. Prokhorov ha molto da nascondere”.

Difficile comprendere questi nomi a cosa si riferiscano o a quali personaggi possano rimandare. Baibakov come il noto economista russo Nikolai Baibakov morto nel 2008? E chi lo sa. Prokhorov come l’oligarca russo-israeliano Mikhail Prokhorov (ancora in vita)? E Anna Konchakovskaya potrebbe essere chi? Cercando questo nome su internet compare una modella russa che ha 48mila followers su Instagram. Ma chissà quante persone nel mondo esistono con questi nomi, d’altronde. Fabio Zampolli potrebbe anche essere un caso di omonimia.

A questa strana mail, alle 14:29 Epstein risponde: “Are you receiving things from my address?”

E in risposta a questa mail il soggetto anonimo risponde alle 18:42 (+0000):

“Did you write deposition against me?”

“No, solo questa, pochi giorni fa, quando ti ho detto che ero negativo alla cocaina. Ho smesso di usare cocaina” (EFTA02618736).

E poi sempre lo stesso soggetto censurato alle 18.46:

“Ho smesso di drogarmi, sono stato onesto con te riguardo alle droghe da quando ci ho provato mentre eri in prigione. Mi sono liberata dell’ex fidanzato. Non ho mai avuto una figlia, e sono stata illusa, ma non ho mai avuto un bambino. Inoltre, non credevo che avresti firmato la deposizione”.

Forse questa mail è stata scritta da una donna, dato che si parla di un ex fidanzato, ma chi può dirlo? Qualche ora prima sempre alla mail di Epstein arriva un’altra mail parecchio inquietante da un soggetto anonimo (EFTA02619777). 4.53 Pm:

“Zampolli ha messo parole nella mia bocca e sulla carta. Per favore, sto chiedendo un’indagine. Non ho mai ucciso nessuno e ho smesso con la droga. Lo giuro. E ho fatto una mediazione riguardo a Bill Block e abbiamo discusso degli affari privati di Ari. Per favore, merito una punizione, ma soprattutto più trattamento psicologico. Non ho mai ucciso nessuno. Ho paura per mio figlio”.

Una persona che si chiama Bill Block è anche l’ex Ceo di Miramax (dal 2017 al 2023) la cui gestione del colosso cinematografico ricevette parecchie critiche da parte di insider del settore per le scelte di strategia sui film. Ma cosa c’entra con tutta questa storia? E poi di nuovo, un’ora dopo, verso le 17, nell’EFTA02619619 troviamo scritto:

“Fatico a crederci, chi sta scrivendo queste stronzate? Zampolli. Per favore, sto chiedendo un’indagine e sono d’accordo che ho bisogno di un po’ di punizione e di aiuto medico, aiuto psicologico, terapia. Ma non la morte. Non sono colpevole, lo giuro, ho smesso con la droga”.

Zampolli, il nostro Zampolli? E chi può dirlo. Che dire, una storia parecchio torbida. Chissà che c’azzecca con Zampolli, boh. Probabilmente un inquietante caso di omonimia. Ad ogni modo, questo è decisamente il passaggio più pesante tra tutti gli altri documenti in cui Zampolli compare. Un altro degno di nota è l’EFTA00086883. Un verbale dell’Fbi datato 23 aprile 2020 che contiene la deposizione di una ragazza, con il nome oscurato, nata in Texas che poi una volta trasferitasi a New York ha fatto per un po’ la modella presso la Id Models di Zampolli. Secondo quanto depositato dalla ragazza, Zampolli era di modi gentili e l’avrebbe “lasciata andare”. Si mosse a Williamsburg dove conobbe, forse per caso, Jeffrey Epstein il quale dopo averle chiesto un massaggio per soldi la abusò. La ragazza riporta di essere a conoscenza di un’amica a cui capitò la stessa cosa. E questo, insomma è tutto. Ed è tutto così strano ed inquietante.