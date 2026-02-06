Vannacci se n’è andato e non ritorna più, ma la destra può finalmente provare a fare a meno degli estremisti (e magari fra un po’ anche dei populisti)

La verità è che per combattere quella destra, la destra-destra, serve una destra diversa, moderata, di buon senso, ottimista. Una destra liberale, magari un po’ conservatrice, nazionalpopolare ma non nazionalista e populista. Una destra sanremese che il resto dell’anno non disdegna la musica classica. Una destra che sappia vestirsi, senza per questo sembrare “la casta”. Ma anche una destra che un po’ casta sa essere, e può distinguere dalla semplice massa. Vannacci, che viene definito un ingrato e un traditore, è sicuramente astuto e dotato di visione generale. Peccato che quella visione generale non sia proprio il massimo. Le opzioni sono due: o sarà un nuovo Italexit e Vannacci farà la fine di Paragone, o il generale ruberà realmente almeno un 4% (come da sondaggi YouTrend) e potrebbe incrinare l’attuale stabilità della maggioranza. Che fare? La rottura c’è stata e lasciargli la porta aperta sperando in un impeto di figliolprodighismo non avrebbe senso. Ma c’è chi al centro non troverà facilmente posto a sinistra. Carlo Calenda per esempio. E il partito liberaldemocratico di Luca Marattin. Le realtà liberali, moderate, razionali, con una minima cognizione dell’aritmetica di base. Partiti che potrebbero esprimere effettivamente una classe dirigente che la destra attualmente non ha e che potrebbe servire a Giorgia Meloni ad affiancare un po’ di competenza alla sua credibilità.