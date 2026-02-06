Mediaset denuncia i locali che ospiteranno Corona (e Corona denuncia Mediaset), ma perché non usa i suoi media, i suoi talk e Le Iene per smontare le accuse di Falsissimo?

Mediaset manda una lettera ai locali che ospiteranno Corona. Se parla male di noi denunceremo pure voi. Corona denuncia Mediaset per estorsione. Mediaset risponde chiedendo a Corona 160 milioni di euro.
Ma scusa, Mediaset, una domanda, che nessuno si sta facendo: ma se le accuse di Corona sono false, senza prove, infondate, lesive come hai scritto perché non le smonti con una contro-inchiesta? Cazzo, sei Mediaset. Hai trasmissioni, talk, giornalisti di inchiesta della Madonna. Puoi intervistare le letterine, puoi trovare i documenti che vuoi. Perché non lo fai? La vittima più pesante in tutta questa storia sì è proprio il giornalismo. Tutte le parti in causa hanno rinunciato al giornalismo e si sono aggrappate alle voci o alle diffidette e alle letterine.
Perché invece di mandare una letterina Mediaset non manda inviati sotto casa di Corona? Perché non sguinzaglia Le Iene per smontare le accuse di Falsissimo? Cazzo, gli inviati di Fuori dal Coro dove sono? I talk di Del Debbio? Avete a stipendio non so quanti professionisti. Mediaset perché non fai una contro campagna?
Sarebbe come legittimare le accuse di Corona così? Mmm o forse perché Davide Parenti de Le Iene è amico intimo di Corona? Una volta c'era Costanzo, vi ricordate? Organizzava Uno contro tutti. Perché non farlo con Corona? Ma chi è il Costanzo adesso? C’è qualcuno alla sua altezza? Mmm. Però immaginate Corona sul palco e tutti i mega giornalisti di Mediaset a fare le domande... invece no, le diffidette e la letterina. Tutti contro Corona lo organizziamo a Sanremo, ma lo facciamo noi: MOW AGAINST CORONA. Poteva farlo Mediaset. No? Cazzo, questo fa, è il suo lavoro. In tutta questa storia poteva vincere il giornalismo. Invece tra inchieste fatte su voci e diffidette e minacce il giornalismo viene offeso un'altra volta, ancora una volta.