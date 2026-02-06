Mediaset denuncia i locali che ospiteranno Corona (e Corona denuncia Mediaset), ma perché non usa i suoi media, i suoi talk e Le Iene per smontare le accuse di Falsissimo?

Perché invece di mandare una letterina Mediaset non manda inviati sotto casa di Corona? Perché non sguinzaglia Le Iene per smontare le accuse di Falsissimo? Cazzo, gli inviati di Fuori dal Coro dove sono? I talk di Del Debbio? Avete a stipendio non so quanti professionisti. Mediaset perché non fai una contro campagna?

Sarebbe come legittimare le accuse di Corona così? Mmm o forse perché Davide Parenti de Le Iene è amico intimo di Corona? Una volta c'era Costanzo, vi ricordate? Organizzava Uno contro tutti. Perché non farlo con Corona? Ma chi è il Costanzo adesso? C’è qualcuno alla sua altezza? Mmm. Però immaginate Corona sul palco e tutti i mega giornalisti di Mediaset a fare le domande... invece no, le diffidette e la letterina. Tutti contro Corona lo organizziamo a Sanremo, ma lo facciamo noi: MOW AGAINST CORONA. Poteva farlo Mediaset. No? Cazzo, questo fa, è il suo lavoro. In tutta questa storia poteva vincere il giornalismo. Invece tra inchieste fatte su voci e diffidette e minacce il giornalismo viene offeso un'altra volta, ancora una volta.