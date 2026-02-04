Perché Meta ha oscurato Falsissimo e Corona ma Google no? Ecco il motivo

Ma perché Meta ha oscurato Fabrizio Corona mentre Google no? O meglio, lo ha fatto su YouTube, ma sul motore di ricerca continuano a comparire migliaia di articoli sull'ex manager di paparazzi. Il motivo è semplice. Su YouTube, Google funziona come se fosse un editore, ospita i contenuti caricati dagli utenti e ne è responsabile. Di conseguenza può decidere di rimuoverli per mettersi al riparo da eventuali responsabilità legali. Al contrario, in quanto motore di ricerca, Google è solo un intermediario. I proprietari sono i singoli siti che pubblicano gli articoli, e sono quindi loro i responsabili legali del contenuto, non Google. I siti di informazione, come la stampa, godono della protezione dell’Articolo 21, e non possono essere oscurati senza un provvedimento dell’autorità giudiziaria. “La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure” dice il testo Costituzionale. La stampa e i siti di informazione dunque, per essere oscurati, necessitano dell'intervento dell'autorità giudiziaria. Questo, come tutto il caso Fabrizio Corona, ci porta ancora una volta a riflettere sullo stato di salute della nostra informazione. Abbiamo messo buona parte della nostra capacità di informarci in mano a società come Meta, che decidono arbitrariamente cosa è meritevole di essere visto e cosa no. Fabrizio Corona potrà non piacere, ma questo dovrebbe essere motivo di preoccupazione per tutti, perché come ha detto Marco Travaglio nel suo editoriale: “Oggi a te, domani a me”.