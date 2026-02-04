Corona torna online, annuncia puntata contro Maria De Filippi e riparte dalla chiamata a Barbara D'Urso (che parla solo con lui)

Nel mirino stavolta c'è Maria De Filippi, che secondo Corona avrebbe mandato via Belén Rodriguez da Tú Sí Que Vales perché non voleva più dividere il bancone della conduzione con nomi sconosciuti. Corona ha addirittura parlato di “comportamento nazista” di De Filippi e della sua squadra di lavoro, con il controllo totale sia dei propri artisti che degli ospiti dei programmi, che i titoli De Filippi non vorrebbero condividere con altri. In particolare, Barbara D'Urso.

Sui reali motivi dell'addio a Mediaset, Barbara D'Urso non si è mai pronunciata. Ha centellinato le dichiarazioni, ribadendo sempre che ci fosse stima con la famiglia Berlusconi senza lasciare trapelare niente, tranne la delusione per il trattamento ricevuto. Lo ha raccontato a Mara Venier, al Corriere della Sera; anche a Ballando con le Stelle, a cui ha partecipato come concorrente nell'ultima edizione.

Fuori da Mediaset dal luglio 2023, la conduttrice è infatti tornata in tv nel programma di Rai 1: anche lì, non si è mai sbilanciata su quello che avremmo voluto sapere, specie chi le aveva pagato il cachet, e cioè cosa fosse successo a Mediaset.

Nel frattempo si vociferava di un veto sul suo conto, imposto secondo le voci da Pier Silvio Berlusconi: motivo questo per cui anche il suo approdo alla corte di Milly sarebbe stato tutt'altro che semplice. Prima di entrare nello show del sabato sera, la D'Urso aveva risposto al Corriere che: veti su di lei?, “sarebbe orribile”. Poi però, in compenso, lo aveva confermato al telefono a Fabrizio Corona . Lo smacco più grande? Proprio mentre era in gara a Ballando.