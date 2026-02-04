Claudio Lippi rinasce influencer grazie a Falsissimo? È la cura Corona, bellezza: e ora su Instagram annuncia nuove bombe

La prima notizia è che Claudio Lippi è vivo e lotta insieme a noi, la seconda è che ha aperto un profilo Instagram. La terza che quando Fabrizio Corona in uno dei suoi video aveva introdotto la telefonata con Lippi dall'ospedale, dicendo che era una chiamata “dal letto di morte, anche se dice che non sta morendo”, beh, era una balla. Una concessione al dramma, un po' come quando aveva annunciato la morte di Papa Francesco che, invece, era ancora tra noi: per fortuna, Claudio Lippi è vivissimo. Di più: il conduttore televisivo, 80 anni, sta abbracciando la sua “influencer era” e promette faville.
Tornato in piena salute, su consiglio e assistenza della figlia, Lippi ha infatti deciso di aprire il suo profilo Instagram, come canale di contatto con quel pubblico che, non andando più in tv, non può raggiungere. Non solo: assicura che sta preparando il racconto della sua storia, di cosa gli è successo in 21 anni in cui è stato boicottato da un punto di vista professionale. Insomma: in arrivo il dietro le quinte del “sistema Mediaset”, per dirla con Corona.
Del resto, questo ritorno in auge di Lippi si deve proprio a lui: è grazie all'interesse creato intorno alla sua testimonianza, impietositi anche dall'immagine di un Lippi intubato in terapia intensiva, che Lippi ha già – al momento in cui scriviamo – circa 67mila follower, ottenuti in appena due giorni dalla sua comparsa in rete.
Qualcuno gli chiede come mai proprio ora: e quando sennò? Questo è il momento migliore per esporre il “modo scorretto di fare tv”: non solo perché i video di Corona hanno creato rumore intorno all'argomento, ma perché si può capitalizzare il seguito di Corona stesso. Ora che poi sono stati oscurati tutti i canali dell'ex re dei paparazzi, che nel frattempo prova a tornare online, la curiosità intorno alla vicenda è accesa.
Corona dunque, non solo ha rimesso indirettamente Ilary Blasi al Grande Fratello Vip, ma ha anche riportato in auge Claudio Lippi che, dopo essere stato sbattuto con la faccia intubata davanti a qualche milione di persone, non sembra affatto risentito nei suoi confronti.
È l'antidoto a Corona: prima lo subisci, poi puoi sfruttare l'hype creato dal suo personaggio a tuo favore. Che può essere un'immagine contrita a testa bassa a Sanremo, oppure seguirlo come “sceriffo di Nottingham” contro Mediaset. Nel primo caso Fedez, nel secondo proprio Lippi, già attivissimo nel suo ruolo da narratore social con storie quotidiane, reel e post. Un piano editoriale che procede a gonfie vele.
Dai video di Corona, Fedez ne era uscito come un traditore seriale: sull'onda dello scandalo, dell'immagine opposta rispetto a quella di Mr Ferragni, il rapper aveva potuto impostare una partecipazione in chiave vittimista, sottraendosi al DopoFestival, alla stampa e mostrandosi molto defilato. Una strategia che ha funzionato, dato che il brano è arrivato quarto.
Ilary Blasi aveva avuto occasione di rincontrare Corona al Grande Fratello: lui aveva venduto uno scoop su Totti che l'avrebbe tradita con Flavia Vento mentre era incinta; lo scontro che ne seguì rimane un momento indimenticabile della tv trash. Ilary Blasi ne uscì come una vera “capitana”, proprio grazie al fatto che dall'altra parte ci fosse Corona e tutto quello che il personaggio porta con sé. Adesso addirittura, è stata scelta per sostituire Signorini al Grande Fratello Vip. Ultimo Claudio Lippi, ritornato in piena forma e pronto a dire la sua: noi, pubblico, intanto prendiamo i pop corn.