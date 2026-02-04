Claudio Lippi rinasce influencer grazie a Falsissimo? È la cura Corona, bellezza: e ora su Instagram annuncia nuove bombe

Corona dunque, non solo ha rimesso indirettamente Ilary Blasi al Grande Fratello Vip, ma ha anche riportato in auge Claudio Lippi che, dopo essere stato sbattuto con la faccia intubata davanti a qualche milione di persone, non sembra affatto risentito nei suoi confronti.

È l'antidoto a Corona: prima lo subisci, poi puoi sfruttare l'hype creato dal suo personaggio a tuo favore. Che può essere un'immagine contrita a testa bassa a Sanremo, oppure seguirlo come “sceriffo di Nottingham” contro Mediaset. Nel primo caso Fedez, nel secondo proprio Lippi, già attivissimo nel suo ruolo da narratore social con storie quotidiane, reel e post. Un piano editoriale che procede a gonfie vele.

Dai video di Corona, Fedez ne era uscito come un traditore seriale: sull'onda dello scandalo, dell'immagine opposta rispetto a quella di Mr Ferragni, il rapper aveva potuto impostare una partecipazione in chiave vittimista, sottraendosi al DopoFestival, alla stampa e mostrandosi molto defilato. Una strategia che ha funzionato, dato che il brano è arrivato quarto.

Ilary Blasi aveva avuto occasione di rincontrare Corona al Grande Fratello: lui aveva venduto uno scoop su Totti che l'avrebbe tradita con Flavia Vento mentre era incinta; lo scontro che ne seguì rimane un momento indimenticabile della tv trash. Ilary Blasi ne uscì come una vera “capitana”, proprio grazie al fatto che dall'altra parte ci fosse Corona e tutto quello che il personaggio porta con sé. Adesso addirittura, è stata scelta per sostituire Signorini al Grande Fratello Vip. Ultimo Claudio Lippi, ritornato in piena forma e pronto a dire la sua: noi, pubblico, intanto prendiamo i pop corn.