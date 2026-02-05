Ora Mediaset avverte le discoteche che vogliono invitare Corona e lui denuncia il colosso dei Berlusconi per estorsione

Corona non è uno qualsiasi. Porta gente, fa sold out, scalda le piste e ora i gestori dei locali si trovano davanti a un bivio: Lo ospiti e rischi una causa? Lo banni e perdi incassi? Intanto il divo non ci sta. Si sente censurato su ogni fronte e grida al complotto per zittirlo. Ma Mediaset, da parte sua, non molla un centimetro. Anzi, alza il tiro. E le discoteche, ora, sono il nuovo fronte caldo di questa guerra. Chi vincerà questa partita? Perché se i locali avranno paura delle conseguenze legali, Corona si ritroverà senza megafono neanche tra le casse. E allora, la guerra si sposterà altrove. Ma dove?