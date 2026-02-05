Da esecutore a “console della ‘ndrangheta in Lombardia”: Giuseppe Calabrò condannato all’ergastolo per l’omicidio di Cristina Mazzotti. Storia di “Dutturicchiu”, dal sequestro alla curva Sud

Dutturicchiu, originario di San Luca, considerato figura apicale della ‘ndrangheta in Lombardia, è uomo sfuggente, parla poco. Quasi mai. Ha seguito tutte le udienze senza mai lasciarsi andare davvero con i giornalisti. Raggiunto da Enrico Lupino de Lo Stato delle cose per l’inchiesta Doppia Curva le uniche risposte che ha dato sono state il silenzio e una frase emblematica: “Io ho buoni rapporti con tutti”. Abbiamo contatto proprio Lupino per farci raccontare qualcosa di più di questo personaggio: “La sentenza di ieri riguarda un’altra stagione della vita di Calabrò, molto più violenta e brutale. Nella formulazione dell’accusa risulta evidente come Dutturicchiu abbia avuto un ruolo attivo: ferma il fidanzato e poi opera il sequestro. Il Calabrò che ho trovato io è anziano, 76 anni oggi, un uomo ingrigito. Questo, però, è sintomatico del suo livello criminale. L’unica foto dell’inchiesta Doppia Curva è di lui che scende dal tram”. Il suo nome compare nelle carte dell’indagine soprattutto in riferimento alla curva Sud e alla guerra interna tra Luca Lucci, capo del tifo organizzato rossonero, e il rivale Domenico Vottari, leader dei Black Devil, gruppo a cui apparteneva anche Enzo Anghinelli. Calabrò viene colto dagli investigatori proprio mentre parla con Vottari. L’intercettazione venne segnalata già al tempo dal procuratore Nicola Gratteri, segno di come l’inchiesta abbia radici molto più profonde di quelle recenti: “Nel 2018 a quell’incontro ci sono elementi di spicco dei Mancuso. I Mancuso sono legati al territorio di Limbadi, del Vibonese, Calabrò è uomo di San Luca, ma la sua statura criminale gli permette di parlare con tutti. Specialmente con il clan di Platì, da tempo radicato in Lombardia. È un personaggio che non mai avuto condanne per mafia, e anche in questo caso il sequestro è caduto in prescrizione. La condanna è solo per omicidio. La mia impressione è che ci troviamo di fronte a un dirigente”. In ogni caso, aggiunge Lupino “la brutalità del 1975 non è più parte di lui. È la parabola criminale di uno che ora è ai vertici, cominciando da esecutore di crimini fino alle mire sullo stadio. Un altro elemento che ci fa capire la sua importanza nell’ecosistema malavitoso è la sua capacità di parlare sia con la curva Sud che con Antonio Bellocco, referente della famiglia in curva Nord”.