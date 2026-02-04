Garlasco, “corruzione Sempio” e “sistema Pavia”: davvero due pm hanno lasciato l’inchiesta della Procura di Brescia? Chi sono, i perché della scelta e tutta la nebbia che c’è

Claudia Moregola, magistrato di lungo corso da anni a Brescia (e che ha conseguito anche la quarta valutazione di professionalità nel 2018, riconoscimento che attesta competenza e anzianità nelle funzioni requirenti) e Claudia Bonfadini, classe 1987 recentemente trasferita da Catanzaro, lavoravano all’inchiesta denominata Clean2 praticamente da sempre. Sono state loro a seguire la riapertura di fascicoli storici legati al delitto di Garlasco e alla presunta rete di irregolarità definita “sistema Pavia”, provando a fare luce sui rapporti opachi tra magistrati, ufficiali di polizia giudiziaria e operatori privati. Ora, però, sembra sia passata a entrambe la voglia di andare avanti.

Le indagini, lo ricordiamo, hanno riguardato sospetti di corruzione in atti giudiziari a carico di Venditti, contestazioni di peculato per circa 750mila euro e la gestione disinvolta di risorse dell’ufficio pavese, come affidamenti di intercettazioni e noleggio di auto di lusso a prezzi inferiori al mercato. Le verifiche includevano anche interrogatori di persone informate sui fatti, tra cui l’ex carabiniere Silvio Sapone, anche in merito all’indagine per la presunta corruzione che avrebbe portato all’archiviazione della posizione di Andrea Sempio, oggi nuovamente indagato per l’omicidio di Chiara Poggi.