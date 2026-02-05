Cosa sta succedendo nella testa di Fabrizio Corona. Siamo stati a casa sua: “Sto preparando una mossa che sorprenderà tutti”. Le sue prime parole dopo il silenzio

“Sto preparando la contromossa, vedrete”. Fabrizio Corona, nel momento di massimo scontro con Mediaset e la censura di Meta, sta lavorando a una risposta. I suoi social sono stati bloccati, ma la reazione potrebbe arrivare presto: “Nessuno se l’aspetta”. Nel frattempo l’azienda della famiglia Berlusconi ha intimato i locali che lo ospiteranno di fare attenzione a ciò che dirà durante le serate. Attualmente ha in programma più di cinquanta eventi in diversi locali in tutta Italia. Ivano Chiesa ha già annunciato che hanno sporto denuncia per tentata estorsione proprio per questo motivo. Quando lo chiamiamo per organizzare l’incontro è in ospedale per un problema che si sta trascinando da tempo. Ci risponde, dà l’ok, ma ci liquida in fretta, deve fare un esame molto specifico e il telefono non può averlo vicino. Lo raggiungiamo dopo a casa sua. Ci accoglie in maglietta, cappellino brandizzato Falsissimo e cerotto sul braccio, quello che ti mettono dopo le analisi del sangue. Lui e Pisto parlano della visita appena conclusa, vuole un consiglio, magari condividere il proprio disagio con qualcuno. Si siede sul divano e accende la tv, c’è il Tg1 che sta parlando dell’accusa di diffamazione mossa da Alfonso Signorini, della denuncia di Mediaset e della famiglia Berlusconi e della conseguente censura dei suoi profili social. Una delle famiglie più potenti d’Italia e la piattaforma che decide cosa può essere mostrato e cosa no. Un’alleanza particolare. Il punto non è nemmeno che sia stato Fabrizio Corona a diffondere quei video, con quel linguaggio, sui social. Meta ha delle policy, non si scappa. Puoi essere chiunque, ma se le infrangi ti bloccano. O almeno se vogliono farlo lo fanno. Corona chiama il regista di Io sono notizia Massimo Cappello: vuole sentire tutte le voci, anche quelle che possono dirgli che effettivamente a certe cose doveva fare più attenzione: “Voglio essere onesto con me stesso”, dice. Il problema è che quel tentativo di dire la verità a sé stesso è alternato a un pensiero costante: quello dei soldi.