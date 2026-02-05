Sanremo 2026, Luca Jurman vocal coach di Fedez?! Ma allora ha proprio la faccia come l'autotune! (e quanto costa la coerenza, signora mia?)

Percependo forse d'aver sbracato una minima, Jurman scrive un lungo post Instagram per rabbonir... per spiagare ai propri follower come mai abbia accettato l'invito di Federico Lucia, invece di imprecare, chiudergli il telefono in faccia e dare fuoco a un'ottantina di pentagrammi per catarsi. Parla di 'scommessa', di 'etica di un insegnante', d'essere consapevole che il tempo sia poco, ma per come la vede trasmettere 'l'arte del bel canto' è una missione, un duro lavoro che qualcuno deve pur fare. E quel qualcuno, guardacaso, è proprio lui: Luca Jurman, il nostro eroe per la narrazione di se stesso che qui sta cercando di darci a bere. Beato chi ci crede, per carità, siamo circondati da balle spaziali, specie nel 'Falsissimo' presente, e pare non sia possibile evitare d'abboccare all'amo. Facciamo finta che vada bene lo stesso. Intanto, però, sussiste un problema di coerenza.

Sussiste un problema di coerenza perché, e questo un insegnante lo sa quanto il comune buon senso, in sole tre settimane non si può fare granché per la voce di chiunque. Figuriamoci del poro Fedez. Accettare un incarico del genere, con tempistiche tanto mannare, significa guadagnare visibilità, far caciara sui social grazie ai follower di quell'altro, di certo non incarna l'amore per la musica che dovrebbe essere fatta in una certa maniera, ossia meglio, invece poi purtroppo la tv è brutta e cattiva, rovina tutto. Per come Jurman si espone sui social ogni santo giorno, in bella virtù di ciò che sostiene h 24 con l'intransigenza che solo i duri i puri, avrebbe dovuto non solo declinare la richiesta di Fedez, ma farci sopra almeno una cinquantina di reel indignati perché questo rapper milionario gli aveva domandato una roba tanto assurda, impossibile. Perché, lo sappiamo signora mia, i potenti pensano di poter comprare tutto, ma ci sono principi e sussistono limiti inderogabili di fronte ai quali il vil denaro nulla può. Ma che messaggio arriva a casa?! La musica è una roba seria, delicatissimo equilibrio di tecnica e interpretazione, 'Amici' non ce la fa nel corso di mesi e mesi a insegnare qualcosa di buono ai ragazzi che vi partecipano, proclama ogni dì Luca Jurman. Lo stesso Luca Jurman che ora accetta di far da vocal coach a Fedez. In tre settimane. E mica per la sagra dello stoccafisso, eh, proprio per Sanremo. Only the brave.