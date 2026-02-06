Ok, la foto dell’agente picchiato dai manifestanti a Torino è fatta con l’IA, ma i fatti no. E nemmeno le martellate

Ok, l’immagine dell’agente a terra abbracciato dal collega dopo essere stato preso a calci da alcuni che manifestavano è stata modificata con l’intelligenza artificiale. Forse per aumentare la risoluzione, forse per renderla più tragica e patetica, forse perché la polizia. Va bene, va bene. Ma i fatti non sono stati fatti con l’IA. Il video nemmeno. Le martellate? Pure quelle sono vere.

Attenzione: come sono veri i calci e i pugni che si sono presi i manifestanti e pure una parte della stampa. Attenzione: quei calci e quei punti su cui la destra non ha avuto il coraggio di dire niente, per manifesta incapacità di distinguere una presa di posizione di destra ma democratica (e che cioè esprima un rifiuto totale della violenza reiterata delle forze dell’ordine contro chi protesta) da la solita paccottiglia populista e retorica. Attenzione: quei calci che non sono né meglio, ma neanche peggio, di quelli che si è preso l’agente. Quei calci che non sono un’azione legittima delle forze dell’ordine così come non è legittima difesa il tipo che prende a martellata un agente.

Il sensazionalismo, la politica degli scandali, il rimbalzarsi ruttate ideologiche a favore di schermo (reel, post e così via). Se da un lato Polizia di Stato ha usato un’immagine modificata che rappresenta una situazione reale, dall’altro i Tosa di tutto il mondo gridano alla “cosa gravissima” perché istituzioni ufficiali stanno cancellando i confini tra verità e finzione.

Questo non solo è banale, ma non è cosa nuova. Partiamo da un presupposto. Se la fotografia è stata fino a poco fa un segno di autenticità e di oggettività, ricordiamoci che parliamo di una “prova” che ha avuto vita breve. Per secoli il potere e l’informazione hanno gestito il dibattito pubblico senza fotografie. Il potere, le istituzioni ufficiali, da sempre mirano a rendere ambigui i confini tra verità e finzione. La bugia ha un ruolo politico fondamentale, l’invenzione pure, la “caricatura”, la contraffazione e così via anche.