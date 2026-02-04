Così parlò Carlo Galli: "Gli scontri di Torino fanno comodo a Meloni ora che più a destra c'è Vannacci"

Gli scontri che ci sono stati a Torino parevano parecchio organizzati, sono una risposta a che cosa?

Penso che questi scontri non abbiano proprio niente a che fare con il centro sociale Askatasuna che è stato chiuso. Questa è una manodopera di livello europeo che quando c'è bisogno non manca mai. In questo caso ha definitivamente affossato qualunque speranza delle persone di Askatasuna di essere valutate positivamente dall'opinione pubblica, offrendo un’opportunità al governo di rafforzare misure di pubblica sicurezza particolarmente severe, vincendo le stesse perplessità della Meloni rispetto a richieste precedenti della Lega. Sono dei provocatori infiltrati molto utili per legittimare svolte sempre più autoritarie, perché è chiaro che la sinistra, o quel poco che ne rimane, non può certo mettersi a fare dei distinguo, perché questo tipo di lotta, di scontro, non è mai stato patrimonio della sinistra, non è in alcun modo accettabile, è INSIGNIFICANTE politicamente, è puro teppismo e nessuna persona sensata può non prendersela davanti a una cosa del genere. Questo è veramente un evento che ammutolisce la sinistra e consente alla destra di dire tutto quello che vuole. Con questo non sto dicendo che è stata la politica di governo che è dietro a questi fatti, anche perché questa gente si muove a livello europeo, è una task force che ogni tanto salta fuori.

Certo, però fa anche comodo e poi la storia ci insegna che queste forze spesso vengono anche infiltrate

Io so solo che ogni tanto, quando c'è bisogno, arrivano questi qua, non si sa da dove, arrivano incontrastati e fanno tutto quello che serve per distruggere la credibilità di una parte E per esaltare la credibilità dell'altra parte. Il fotogramma è questo, gente che prende a martellate un poliziotto che è per terra. Nessuna persona ragionevole può dire qualcosa di diverso, se non che questi sono dei delinquenti. Così sostanzialmente si perde completamente la ragione della protesta: La ragione politica non trova più voce, non trova più spazio. Che cosa vuole che si possa stare a ragionare davanti a una cosa così? Si è ammutoliti da una parte e dall'altra si ha tutto lo spazio per dire: ecco questa è la sinistra, questi sono delinquenti, dopodiché chi protesta dovrà pagare una cauzione iniziale. Si va verso una democrazia molto, molto protetta.

Meloni si è recata immediatamente a Torino, dopodiché è arrivato subito un tentativo di stretta. In che direzione si sta muovendo la politica italiana?

Sì, certo, però insomma è chiaro che Meloni non sarebbe una politica se non avesse colto al volo l'occasione. Che cosa avrebbe dovuto fare? Se si vuole essere contro il governo non vanno offerte occasioni così facili da sfruttare per chi comanda. Diciamo che una volta, quando c'era un pochino più di serietà anche nelle manifestazioni, chi protestava si dotava di un robusto servizio d'ordine per evitare infiltrazioni. I ragazzi di oggi non sanno nemmeno lontanamente da che parte si comincia a fare una manifestazione. Consegnano le manifestazioni a qualunque tipo di infiltrazione, di provocazione, di agguato, inermi.

Viene quasi da pensare che questi black bloc abbiano interesse a far comodo al governo, ma è corretto ragionare in questo senso?

Io non so se questi black bloc abbiano un interesse a fare qualcosa per il governo, hanno l'interesse di fare qualcosa di eclatante, di creare un'emergenza. La soluzione più banale è che siano pagati dal governo. Ma quella meno ovvia e più probabile è che questi vivano dentro una logica, un ragionamento del “tanto peggio tanto meglio”. Cioè vogliamo provocare emergenze a cui i governi risponderanno con misure repressive, per scopo dimostrativo, per far vedere alla società quanto è reazionario questo governo. Ecco, non necessariamente c'è una strumentalizzazione diretta da parte del governo. Trovo più probabile che questi siano veramente un incrocio tra dei criminali e degli idioti che hanno l'interesse a peggiorare la situazione. Naturalmente il risultato è lo stesso, cioè il governo incassa e la sinistra è costretta al silenzio.