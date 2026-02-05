Cosa c’è davvero dietro il legame tra Stato italiano e finanza? La strategia di Meloni, il risiko bancario e i problemi nel 2026

La finanza è politica, e ora più che mai anche il governo di Giorgia Meloni se ne deve accorgere. Il 2025 è stato l’anno in cui il governo di centrodestra ha provato a entrare in gamba tesa nel settore economico-finanziario: lo stop alla scalata di Unicredit su Banco Bpm tramite Golden Power, l’apertura parallela a un ruolo crescente di Credit Agricole nell’istituto di Piazza Meda, lo scenario di una critica alla fusione del risparmio gestito tra Assicurazioni Generali e Natixis e, soprattutto, la scalata di Monte dei Paschi di Siena a Mediobanca hanno visto, sulla carta, dei risultati favorevoli alle volontà dell’esecutivo.

Unicredit è stata frenata nella sua espansione, Banco Bpm rimane un istituto indipendente e con radicamento al Nord (fatto molto caro alla Lega di Matteo Salvini) e la scalata di Credit Agricole ne mantiene però l’autonomia, invece Generali ha abortito il progetto con Natixis e, come noto, Mps ha conquistato Mediobanca. Il 2026 è però destinato a essere l’anno in cui questi nodi possono venire al pettine per una convergenza tra problematiche politiche e contraddizioni insite nel sistema di coordinamento delle operazioni in questione, che unite dal minimo comune denominatore del progetto di espansione del centrodestra di governo in un settore finanziario ritenuto terreno ostile al campo sovranista e conservatore hanno, forse, mancato di una logica d’insieme.

Il presupposto “sovranista” è stato applicato su Unicredit e Generali, con la prima apostrofata come “banca straniera” per la presenza al suo interno di azionisti come BlackRock e Allianz da Matteo Salvini e la seconda ritenuta potenzialmente a rischio di drenare verso la Francia il risparmio italiano, ma dimenticato quando si è indirettamente favorita l’espansione di Credit Agricole. Il principio di consolidamento caro alla Banca centrale europea è stato applicato su Mps-Mediobanca, non su Unicredit-Bpm.