Quali sono i poteri forti che si muovono dietro le quinte di questa inchiesta, se ce ne sono?

Anzitutto teniamo conto che le toghe di cui si parla non sono toghe qualsiasi, ma quelle milanesi. E non è un caso. Quando ci fu Mani Pulite Borrelli stava ogni sei mesi ai convegni di Cernobbio, il forum dove si riuniscono i grandi attori della finanza. Il rapporto fra la Procura milanese e il mondo degli affari milanese è sempre stato inevitabile, perché, al di là dell'aspetto penale, non va dimenticato che quello di Milano è il principale foro civilistico italiano per quanto riguarda le cause di diritto commerciale. Obiettivamente, che ci sia un legame che passa anche attraverso il ruolo di avvocati, degli studi professionali, dei vari periti, eccetera, è un intreccio inevitabile. Però cosa è successo? Diciamo che i grandi magnati della finanza milanese sin’ora non sono riusciti a fermare l'irresistibile marcia dei romani di Mps, protetti dalla Meloni, verso la conquista di Mediobanca. Lasciare Mediobanca ad Mps nei fatti è come trasportare il cuore della finanza italiana da Milano a Roma. Tutto questo non è particolarmente gradito dal blocco industriale-finanziario padano. Come nel 1992, allora, si fa ricorso alla clava giudiziaria. Ecco perché io sono convinto che un avviso di garanzia, quantomeno a Giorgetti, è già in dirittura d’arrivo.

Perché proprio Giorgetti?

Perché il vero obiettivo è la Meloni, dal Mef al presidente del Consiglio, il passo non è poi così lungo. Ad ogni modo non è detto che ci riescano.

Perché?

Per molte ragioni. Anzitutto perché se tocchi il Presidente del Consiglio non puoi fallire, e se non ti viene bene corri un bel rischio. Non ti dimenticare il caso Andreotti, già solo per il fatto che, quando venne accusato, illogicamente, di essere il mandante dell’omicidio Pecorelli, questi non era già più Presidente del Consiglio. Poi provarono ad accostarlo alla mafia. Non è che ai magistrati sia andata così bene. Sulla mafia, vabbè, hanno ottenuto una vittoria di Pirro con la sentenza che dice lo era “sì, fino all’80”, ma che il reato era caduto in prescrizione. Per le toghe fu una vittoria di facciata. Ma sul caso Pecorelli ne sono usciti con le ossa fracassate. Anche perché da parte di Andreotti sarebbe stato stupido da parte sua commissionare alla banda della Magliana il suo omicidio. Nel ’79 Andreotti era Presidente del Consiglio con tanto di appoggio del Partito Comunista, ed era a capo di Gladio. Che bisogno aveva di far fuori Pecorelli?