Ma che c'entra Putin con Epstein? L'ombra del Kgb, le ragazze russe e le informazioni riservate (Kompromat) raccolte dal Cremlino su Trump: ecco che cosa sappiamo

Sul caso Epstein è già stato scritto, detto e ipotizzato di tutto. Solo che di recente è emersa una connessione fin qui ignorata: quella tra il finanziere statunitense, diventato famoso per uno dei più grandi scandali di abusi sessuali degli ultimi decenni, e la Russia, o meglio, il deepstate russo. Si tratta di una connessione rilevante ma rimasta a lungo sotto traccia tra le migliaia e migliaia di file che riguardano l'impero gestito dal famigerato Jeffrey Epstein. La pubblicazione di oltre tre milioni di documenti relativi al caso rilancia l'ipotesi secondo cui il faccendiere americano fosse impegnato a lavorare per conto di Mosca (e forse di Israele). Secondo alcune fonti di intelligence rilanciate dalla stampa anglosassone, Mr. Jeffrey avrebbe addirittura condotto una maxi operazione (“la più grande” al mondo) per conto del Kgb, i temibili servizi di sicurezza russi che oggi si chiamano Fsb. È però difficile ricostruire il puzzle, in primis perché non ci sono prove documentali che colleghino direttamente Putin e le sue spie alle attività illecite di Epstein. Gli stessi documenti, tuttavia, menzionano Putin per 1056 volte e fanno riferimento alla Russia in ben 9629 circostanze.