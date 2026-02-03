Che succede tra Ranucci e Giletti attorno alla presunta lobby gay? E cosa c'entrano Cerno, Signorini e il signor B?

Ieri sera Massimo Giletti, a Lo Stato delle Cose, ha prima ringraziato Sigfrido Ranucci per la solidarietà, poi lo ha avvertito che prossimamente entrerà in possesso della chat incriminata. Si riferisce a quella scodellata sul Giornale da Rita Cavallaro in cui il direttore di Report avrebbe parlato con Maria Rosaria Boccia, l’ex amante dell’ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, di una potente lobby gay capace di tirare le fila dell’informazione italiana, entro la quale vi sarebbero Tommaso Cerno (potenziale erede di Signorini dimezzato, secondo la ricostruzione data dal Giornale), Massimo Giletti e il misterioso Signor B. L’omosessualità di Giletti è cosa nuova ai nostri radar di etero basic. Cosa nuova anche per Giletti stesso, che appunto nel suo programma ha avvertito Sigfrido Ranucci che presto avrà “le carte” e la verità emergerà. Ranucci dopo aver mostrato la sua solidarietà a Giletti per essere stato coinvolto nella questione suo malgrado ha rispedito al mittente le accuse: “il Giornale degli Angelucci, diretto da Cerno in versione metodo Boffo, apre la guerra delle chat”, accusando Rita Cavallaro - insieme al novello direttore del quotidiano smontato e rimontato dal senatore Angelucci nella grigia via dell’Aprica, in Bovisa - di aver manipolato le chat in questione, suggerendo che in questa operazione di inquinamento delle prove vi sarebbe la mano di Marco Mancini, loro amico oltre che ex agente segreto malamente trombato all’autogrill di Fiano mentre si scambiava con Matteo Renzi una scatola di biscotti. Contenente solo biscotti, eh. Marco Mancini, bruciato dal mondo dell’intelligence, è stato uno dei protagonisti dello scandalo Abu Omar, dove insieme al capo del Sismi Nicolò Pollari e ad altri agenti della Cia venne accusato di aver rapito un imam egiziano. Nel 2017 la sentenza di condanna venne impugnata dalla Corte Costituzionale per segreto di Stato e la Cassazione la annullò. Mancini è anche uno dei protagonisti del controverso ritorno in Italia della cronista Giuliana Sgrena, la giornalista rapita e liberata da Nicola Calipari, morto ucciso durante il recupero della giornalista, forse per errore, da alcuni soldati americani nei pressi dell’aeroporto di Baghdad. Mancini fu l’unico tra tutti gli agenti a mostrarsi alle macchine fotografiche scendendo dall’aereo in Italia insieme alla Sgrena.