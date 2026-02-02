Ma come siamo messi se il tecnico che ha rivelato la falle nel sistema informatico dei magistrati “spiati” ora viene indagato dopo la puntata di Report?

Un tecnico segnala ad un magistrato che un banalissimo software per la manutenzione installato sui pc di tutte le procure del Paese è un potenziale strumento di spionaggio. Risultato? Non verrà premiato, ma indagato per accesso abusivo a sistema informatico da parte di una delle procure più potenti del paese. Eh sì, perché quel tecnico ha forzato il sistema per dimostrare una falla e quindi ha commesso un reato, anche se per farlo aveva l’autorizzazione del magistrato che poi ha sollevato la questione a livello nazionale. Dove ci troviamo? No, ragazzi, non confondetevi con l’Unione Sovietica: siamo in Italia, questa è la democrazia, e siamo nel 2026. Le cose funzionano così, forse siete voi che avete un’idea distorta del funzionamento della giustizia. Ci sono delle regole e vanno interpretate correttamente. Il tecnico che, insieme al giudice di Alessandria Aldo Tirone, ha smascherato questa gigantesca falla, ora è indagato dalla Procura di Milano. L’inchiesta è coordinata dal procuratore capo Marcello Viola e dai pm Francesca Celle ed Enrico Pavone. L’esposto del ministero della Giustizia contro il “tecnico infedele”? Depositato prima della messa in onda del servizio di Report che ha portato alla luce il caso Ecm e in questo ha inserito il suo carteggio con gli uffici di Torino tra il 2024 e il 2025, portando alla definizione della procura competente su Alessandria, ovvero Milano. Che altro dire? Niente, la vicenda si commenta da sé. E’ evidente, poi, che dal tribunale di Milano passino tutti i casi più rilevanti per il futuro dell’Italia.