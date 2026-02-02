Sveglia! Mario Draghi e un secchio di acqua gelida in faccia all’Europa: “L’ordine globale è defunto. Trump minaccia i nostri interessi e la Cina domina sulle terre rare”. Ma c’è una soluzione

“Il fallimento del sistema,” spiega Draghi, “risiede in ciò che non è stato in grado di correggere. Una volta che la Cina è entrata nel WTO, i confini tra commercio e sicurezza hanno iniziato a divergere. Avevamo sempre commerciato anche al di fuori dell’alleanza, ma mai prima con un Paese di tale scala e con ambizioni di diventare esso stesso un polo separato. Le regole del commercio si sono allontanate dal principio di Ricardo secondo cui lo scambio dovrebbe seguire il vantaggio comparato. Alcuni Stati hanno perseguito il vantaggio assoluto attraverso strategie mercantiliste, imponendo la deindustrializzazione ad altri, mentre i benefici che rimanevano erano distribuiti in modo diseguale”. Una corsa selvaggia, che ha non solo confuso le carte sul tavolo, le ha proprio bruciate.

Continua Draghi: “Ci troviamo di fronte a degli Stati Uniti che, almeno nella loro postura attuale, enfatizzano i costi che hanno sostenuto ignorando i benefici che ne hanno tratto. Impongono dazi all’Europa, minacciano i nostri interessi territoriali e rendono chiaro, per la prima volta, che vedono la frammentazione politica europea come funzionale ai propri interessi. Ci troviamo di fronte a una Cina che controlla nodi critici delle catene di approvvigionamento globali ed è disposta a sfruttare questa leva, inondando i mercati, trattenendo input critici, costringendo altri a sostenere il costo dei propri squilibri”. Cosa dovremmo fare? Quello che fanno Cina e America, e cioè guardare a noi stessi, superare sia la fase di vassallaggio, per altro storicamente immeritata: “Questo è un futuro in cui l’Europa rischia di diventare allo stesso tempo subordinata, divisa e deindustrializzata. E un’Europa che non può difendere i propri interessi non preserverà a lungo i propri valori”.