Chi è Fulton Sheen, fatto beato da Papa Leone XIV? Vinse l’Emmy, “predisse” la morte di Stalin e resuscitò un bambino

La sua fama crebbe prima con la radio, attraverso il programma The Catholic Hour, e poi esplose con la televisione. Nel 1952 debuttò Life Is Worth Living sulla rete DuMont, un programma che raggiunse picchi di 30 milioni di telespettatori a puntata. Sheen si presentava in tonaca episcopale con il mantello violaceo, armato solo del suo carisma, della sua voce melodiosa e di una lavagna. Parlava di temi esistenziali, morali e filosofici in modo accessibile, competendo in termini di ascolti con show come quello di Milton Berle. Nel 1952 vinse l'Emmy come migliore personalità televisiva, ironizzando durante la premiazione sui suoi "autori": Matteo, Marco, Luca e Giovanni.

Nominato vescovo ausiliare di New York nel 1951 da Pio XII, Sheen divenne una figura di riferimento nazionale. La sua capacità di comunicare il messaggio cristiano a un pubblico interreligioso e secolare fu straordinaria: parlava a cattolici, protestanti, ebrei e non credenti, usando un linguaggio che evitava il gergo teologico e privilegiava esempi concreti tratti dalla vita quotidiana. Anche Joseph Ratzinger, futuro Papa Benedetto XVI, ricordò nel 2012 come da giovane teologo al Concilio fosse rimasto "affascinato" dalle conferenze serali di Sheen.

L'aspetto più discusso della figura di Sheen è il suo ruolo di paladino anticomunista durante la Guerra Fredda. Papa Pio XI gli aveva chiesto esplicitamente di studiare marxismo e comunismo e di non parlare mai in pubblico senza esporne le falsità. Sheen obbedì con zelo, facendo dell'anticomunismo uno dei pilastri della sua predicazione.

Nel 1952 pubblicò Comunismo e coscienza dell'Occidente, un'opera che presentava il comunismo non come fenomeno meramente economico-politico ma come "errore morale" e "religione alternativa" al cristianesimo. Per Sheen, il comunismo era figlio spirituale dell'Occidente secolarizzato, che aveva abbandonato Dio: "Perché la mente moderna non riesce a vedere che non c'è nulla di nuovo nel comunismo? È un gemito di disperazione, non una rivoluzione che inizia una nuova era", affermava nel 1936.

La sua critica non era solo dottrinale ma anche drammaticamente efficace sul piano mediatico. Il 24 febbraio 1953, in diretta televisiva, lesse la scena della sepoltura dal Giulio Cesare di Shakespeare, sostituendo i nomi dei congiurati romani con quelli di Stalin e dei suoi collaboratori, concludendo con un monito: Stalin dovrà un giorno affrontare il giudizio divino. Due giorni dopo Stalin ebbe un ictus, morendo una settimana più tardi. La coincidenza fece esplodere gli ascolti di Sheen, anche se il vescovo non commentò mai l'episodio.

Sheen vedeva il comunismo come una minaccia esistenziale alla persona umana: "Il regime antiDio è sempre il regime antiumano", sosteneva, criticando sia il "fascismo rosso" del comunismo che il "fascismo bruno" del nazismo. La sua opposizione al totalitarismo sovietico si inseriva in una visione più ampia: credeva che la Chiesa cattolica dovesse essere un equilibrio tra "reazionari" che volevano cristallizzare la dottrina e "liberali" che cercavano cambiamenti avventati.

La stampa americana sta seguendo con attenzione la riapertura della causa. America Magazine, rivista gesuita, sottolinea le "molte sfide e ritardi" che hanno caratterizzato il processo, evidenziando le preoccupazioni della diocesi di Rochester. Il National Catholic Reporter riporta le dichiarazioni di monsignor Gray sulla "pulizia" di Sheen rispetto alle accuse di abusi, ma segnala anche le resistenze rimaste.

NewsNation inquadra Sheen come "uno dei più significativi leader ecclesiastici americani riconosciuti dal Vaticano negli ultimi decenni", ricordando il suo contributo pioneristico nell'uso dei media per l'evangelizzazione. La testata evidenzia come, molto prima dei servizi religiosi in streaming e dell'evangelizzazione sui social media, Sheen avesse dimostrato il potere dei mezzi di comunicazione nel diffondere la fede.

La comunità accademica è divisa. Alcuni studiosi, come Timothy Sherwood autore di The Preaching of Archbishop Fulton J. Sheen, criticano l'eccessivo focus sull'anticomunismo nella valutazione della sua figura, sostenendo che "salvare le anime era il fine ultimo della sua predicazione" e che il comunismo era un nemico perché ostile al messaggio di Cristo per tutta l'umanità. Altri, come Christopher Lynch in "Selling Catholicism: Bishop Sheen and the Power of Television", analizzano Sheen come fenomeno culturale della Guerra Fredda, inserendolo nel contesto del "risveglio religioso" degli anni '50.