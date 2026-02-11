Alex Manna, ma quale raptus? Ha buttato Zoe Trinchero nel canale mentre respirava ancora. Il fango nei polmoni, la lucidità feroce e la “generazione disagio” (che non si giustifica)

Quel fango nei polmoni di una diciassettenne, quindi, resterà la firma indelebile di un delitto che non ha nulla di passionale, ma ha tutto della crudeltà metodica. La strategia difensiva punterà probabilmente su una perizia psichiatrica, cercando di vendere il vuoto pneumatico di una generazione "tutto subito o sbrocco" come una patologia. Ma è quel "volevo stare un po' da solo" riferito ai momenti successivi all'orrore, che dovrebbe spaventare più del delitto stesso. Ecco perché è sempre più fondamentale – vitale – distinguere tra chi perde la testa e chi decide, freddamente, che un corpo che ancora lotta deve finire sotto un metro di fango. Il resto sono schifose chiacchiere da bar e lacrime di brillantante per un’Italia che preferisce sempre scandalizzarsi piuttosto che guardare dentro l’abisso di un ragazzo che ha scelto di diventare un boia senza nemmeno l’alibi della follia.

Il resto, i linciaggi di presunti razzisti, i voli pindarici su temi da salotto, sono miserabili distrazioni. Perché quel ragazzo, sia perdonato il cinismo, avrebbe potuto essere chiunque. Il figlio di chiunque. Come anche la ragazza che ha ammazzato. C’è un’emergenza educativa che è più profonda, generalizzata ma al tempo stesso specifica, e è lì che bisognerebbe andare a lavorare – a scavare fino anche a farsi male nella coscienza – se davvero si vuole capire perché certe cose succedono ancora.