Ok, ma cos’è “l’arianesimo di ritorno” di cui parla Papa Leone XIV a Istanbul? Ecco come abbiamo trasformato Gesù da “figlio da Dio” a “Bro”

Durante l'incontro di preghiera con vescovi, sacerdoti, diaconi, consacrati e operatori pastorali nella cattedrale dello Spirito Santo a Istanbul, Papa Leone XIV ha dichiarato di vedere “nella cultura odierna e a volte tra gli stessi credenti un’arianesimo di ritorno, quando si guarda a Gesù con ammirazione umana, magari anche con spirito religioso, ma senza considerarlo davvero come il Dio vivo e vero presente in mezzo a noi". In questo senso Gesù sarebbe semplicemente “un grande personaggio storico, un maestro sapiente, un profeta che ha lottato per la giustizia”, una sorta di vecchio Che Guevara, ma in questo modo ci si dimentica quanto il Concilio di Nicea aveva sancito nel 325 d.C., e cioè che Gesù è “il Figlio di Dio presente in mezzo a noi, che guida la storia verso il futuro che Dio ci ha promesso”. In questo senso può aiutare appoggiarsi, ancora una volta, al grandissimo G. K. Chesterton: “Togliete il Credo di Nicea, e farete un qualche strano torto ai venditori di salsicce” (Eretici). A dimostrazione di quanto la questione sia concreta, essenzialmente e necessaria da affrontare. Un secondo assist, sempre da G. K. Chesterton, ci aiuta a definire l’arianesimo. In Ortodossia ha spiegato che l’arianesimo, nei primi secoli di vita del cristianesimo, era “sostenuto da tutti i poteri terreni che volevano rendere il cristianesimo troppo terreno”. Anche un altro papa, ai tempi solo cardinale, Benedetto XVI, aveva parlato del “nuovo arianesimo” che stava prendendo piede nella seconda metà del secolo scorso. E ciò che intendevano era esattamente quanto sottolineato da Chesterton.