Trump pressa Cuba? Blackout, società al collasso e povertà. L'Onu parla di “crisi umanitaria” e gli Usa vogliono una “seconda Venezuela” (ma stavolta sbagliano)

Tutto ha un prezzo: il petrolio del Venezuela, le Terre Rare del Donbass, la posizione strategica della Groenlandia, i chip di Taiwan. Anche Cuba ne ha uno. Peccato che l'isola, diventata famosa grazie al mito di Che Guevara e Fidel Castro, abbia ben poco da mettere sul tavolo: un'economia pressoché irrisoria, una società sull'orlo del collasso dopo anni di privazioni e un bel po' di spiagge caraibiche mal sfruttate. Viene quindi da chiedersi per quale diavolo di motivo Donald Trump insista tanto con la storia di Cuba. Il tycoon non ha fatto neanche in tempo a godersi la cattura di Nicolas Maduro e, di fatto, l'opa statunitense su Caracas, che subito ha iniziato a minacciare l'Havana: o raggiunge un accordo con gli Usa o saranno caz*i amari. In realtà per i cubani sono già caz*i amari, visto che il loro Paese sta collezionando gravi crisi come se fossero coppe dei campioni. In questo triste palmarés trovano spazio i peggiori blackout degli ultimi decenni dovuti alla mancanza di petrolio per alimentare le obsolete centrali termoelettriche di epoca sovietica; la carenza di medicinali sullo sfondo di un'emergenza sanitaria che include dengue, chikungunya e altri virus respiratori; la migrazione di massa, con almeno un milione di persone – oltre il 10% della popolazione – evaporato nell'ultimo quinquennio; disuguaglianza e povertà (sacrilegio in un Paese comunista!). Ormai anche i più accaniti sostenitori della “Patria o muerte” e manco il presidente Miguel Diaz-Canel - un personaggio piuttosto grigio che fa impallidire i suoi più illustri predecessori – faticano a negare il collasso economico in corso.