Giorgia Meloni e il video pieno di balle non sono un favore a chi voterà Sì al Referendum, ma fuoco amico

“Non più tardi di ieri ho commentato la surreale decisione della magistratura di condannare il ministero degli Interni a risarcire, con i soldi degli italiani, un immigrato irregolare con 23 condanne alle spalle che lo Stato aveva avuto l’ardire di trasferire nel Cpr in Albania per l’espulsione. Una notizia vergognosa, ma che sembra una sciocchezza rispetto a quello che è accaduto oggi. Vi ricordate Carola Rakete, che nel 2019 speronò una motovedetta della Guardia di Finanza per portare con la nave che comandava degli immigrati irregolari in Italia? Non solo all’epoca Rackete è stata assolta perché secondo alcuni magistrati è consentito forzare un blocco di polizia in nome dell’immigrazione illegale di massa, ma oggi i giudici prendono un’altra decisione che lascia letteralmente senza parole”. Il risarcimento di 76 mila euro all’ong Sea Watch. E poi: “Il compito dei magistrati è quello di far rispettare la legge o quello di premiare chi si vanta di non rispettare la legge?”

Il discorso di Giorgia Meloni è strampalato e completamente infondato. A prescindere da ciò che si crede sull’immigrazione, la decisione dei giudici non è stata, almeno stavolta, frutto di giochi politici, ma diretta conseguenza dell’archiviazione per il processo contro Carola Rackete, che venne giudicata non una pericolosa criminale e contrabbandiera di esseri umani, ma semplicemente il capitano di una nave che stava salvando delle persone (tra cui molte donne incinte e bambini) dai centri di detenzione libici, gli stessi gestiti dai torturatori come Almasri (verso cui il governo ha dimostrato - in nome del realismo politico - un’incredibile benevolenza).