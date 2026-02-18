Preparatevi, perché ora vi diranno che Mattarella voterà No al Referendum. Ma invece della propaganda ascoltate veramente quello che ha detto il Presidente della Repubblica

Ci voleva lui, Sergio Mattarella, la prima carica dello Stato, per ricordarci che una riforma costituzionale e un referendum sono una questione di democrazia, e quindi di rispetto, di discussione aperta, di opinioni che hanno cittadinanza nel dibattito. Non di insulti e propaganda. E la propaganda, così come gli insulti, ha caratterizzato sia il fronte del Sì che quello del No. Mattarella decide di intervenire al plenum del Consiglio superiore della magistratura (Csm) e spiega il motivo: “Come presidente della Repubblica avverto la necessità di rinnovare con fermezza l'esortazione al rispetto vicendevole in qualsiasi momento, in qualsiasi circostanza nell'interesse della Repubblica. Mi hanno indotto a questa decisione la necessità e il desiderio di sottolineare, ancora una volta, il valore del ruolo di rilievo costituzionale del Csm. Soprattutto la necessità e l’intendimento del rispetto che occorre nutrire e manifestare, particolarmente dalle altre istituzioni nei confronti di questa istituzione”.

Il riferimento è ovviamente all’esecutivo e al ministro Carlo Nordio, che ha definito alcuni dei meccanismi che caratterizzano il Csm “para-mafiosi”. Un linguaggio che è evidentemente in contraddizione con il basilare principio di continenza che ci si aspetta dalle istituzioni (lo stesso principio che ci si aspetterebbe da un Procuratore della Repubblica come Gratteri quando parla di chi voterà Sì al Referendum). Mattarella chiede di abbassare i toni. Ma questo vuol dire che il Csm sia quell’organismo perfetto e puro che i sostenitori del No vogliono preservare? Non esattamente. E infatti Mattarella, subito dopo, aggiunge: “Istituzione [il Csm] non esente nel suo funzionamento da difetti, lacune ed errori nei cui confronti non sono ovviamente precluse critiche; come del resto si registrano difetti, lacune, errori e sono possibili critiche riguardo alle attività di altre istituzioni della Repubblica”.